«Реал» представил Трента

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд подписал контракт с мадридским клубом. На презентации он и президент «Реала» Флорентино Перес показали футболку игрока, на которой указан 12-й. При этом на майке написано только имя футболиста.

26-летний Трент Александер-Арнолд провел в этом сезоне 44 матча за «Ливерпуль», забил 4 гола, отдал 8 передач.

Летом у игрока истекал срок контракта с «красными». «Реал» выкупил права на защитника за 10 миллионов евро, чтобы заявить его на клубный чемпионат мира.