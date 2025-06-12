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«Реал» представил Трента

Вчера, 14:03

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд подписал контракт с мадридским клубом. На презентации он и президент «Реала» Флорентино Перес показали футболку игрока, на которой указан 12-й. При этом на майке написано только имя футболиста.

  • 26-летний Трент Александер-Арнолд провел в этом сезоне 44 матча за «Ливерпуль», забил 4 гола, отдал 8 передач.
  • Летом у игрока истекал срок контракта с «красными». «Реал» выкупил права на защитника за 10 миллионов евро, чтобы заявить его на клубный чемпионат мира.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Клубный чемпионат мира Реал Александер-Арнольд Трент
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