Генсек РФС назвал официальный турнир, на котором может выступить сборная России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028.

«Конгрессы Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций всегда проходят в теплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное.

Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», – сказал Митрофанов.