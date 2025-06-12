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  • Генсек РФС назвал официальный турнир, на котором может выступить сборная России

Генсек РФС назвал официальный турнир, на котором может выступить сборная России

Вчера, 13:12
10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028.

«Конгрессы Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций всегда проходят в теплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное.

Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», – сказал Митрофанов.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • В начале 2026 года пройдет жеребьевка Лиги наций УЕФА-2026/27. Старт отбора на Евро-2028 предварительно назначен на март 2027 года.

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Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Митрофанов Максим
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Комментарии (10)
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1749723299
МЕчты прекраснодушных митрофанушек.Передел мира ещё в действии и конец его не определён,ни во временных,ни в географических рамках.
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Foxitkuban
1749723318
Чушь. Это не им решать.
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Spartak_forv@
1749723601
Пустые разговоры.Слышали уже.
Ответить
Semenycch
1749723812
Пустобрех! Пока СВО не закончится, ни в каком отборе сборная России участвовать не будет!
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subbotaspartak
1749730630
Не изменилось: Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а по тексту Жюль Верн...
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749731565
Кубок фуфля... оптимальный выбор для болота
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The only one
1749732800
не говори гоп...
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ВетеR
1749754104
В плэй стэйшн , если только!)
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