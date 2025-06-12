«Оренбург» сменил логотип после вылета из РПЛ

«Оренбург» объявил о смене логотипа клуба.
«Это не просто логотип – это воплощение духа степи и славного города, команды и ее болельщиков.
Эмблема отражает идентичность Оренбурга и его культурный код, объединяя каждый элемент вокруг одного – стремления побеждать», – говорится в сообщении клуба.
- В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 30 матчах и выбыла в Первую лигу.
- «Оренбург» провел в элите 3 сезона подряд, а всего играл в РПЛ 6 сезонов.
Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»