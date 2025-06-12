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«Оренбург» сменил логотип после вылета из РПЛ

Вчера, 10:55
10

«Оренбург» объявил о смене логотипа клуба.

«Это не просто логотип – это воплощение духа степи и славного города, команды и ее болельщиков.

Эмблема отражает идентичность Оренбурга и его культурный код, объединяя каждый элемент вокруг одного – стремления побеждать», – говорится в сообщении клуба.

  • В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 30 матчах и выбыла в Первую лигу.
  • «Оренбург» провел в элите 3 сезона подряд, а всего играл в РПЛ 6 сезонов.

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Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»
Россия. Первая лига Оренбург
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Комментарии (10)
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АртурZaСМ
1749715250
Этот логотип рисовал семиклассник в поверпоинте?
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Интерес
1749715377
Да ,это спасёт! Мёртвому припарка...
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АлексМак
1749717139
на мой взгляд какой- то отстой, старая лучше была... Хотя на вкус и цвет...
Ответить
Foxitkuban
1749723163
В середине какая-то сетка рабица
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749723432
Пуховый платок и чёрный дельфин...
Ответить
The only one
1749732899
а где нефте-газовая вышка?
Ответить
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