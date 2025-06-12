Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»

Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»

Сегодня, 09:26
4

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин, не считает большим усилением для «Локомотива» нападающего Николая Комличенко.

«Сейчас нам все сложнее приглашать хороших иностранных игроков. Что касается Комличенко, то ему же не 19, а 29 лет. Подписали контракт на три года – будет 32 по окончании соглашения.

По футбольным меркам, конечно, он уже возрастной. Хороший среднестатистический игрок, но не более того. Он мог бы проявить себя и в 20 лет, если бы был сильно талантливый, а не в 29. Хорошо только, что это футболист с российским паспортом», – сказал Заварзин.

  • Во вторник 29-летний Комличенко подписал с «Локомотивом» контракт на 3 года.
  • В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей за «Ростов», забил 9 голов, сделал 5 ассистов.

Еще по теме:
Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо» 1
Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак» 3
В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб 17
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комличенко Николай
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1749710678
Верно, с его статистикой, ему играть в Химках или нн
Ответить
Интерес
1749710703
В "Ростове" все-среднестатистические.Был выше Глебов,да сейчас,похоже,Щетинин выбивался из общего ряда.
Ответить
andr45
1749710853
Очень вежливо и даже чуть-чуть комплиментарно для этой серятины) Хотя следует упомянуть еще одно качество - падает в штрафной после каждого дуновения) Одно слово - СЛАБАК И СИСУЛЯНТ)
Ответить
FWSPM
1749711184
коля дельфиненко вам еще покажет кто здесь бомбардир
Ответить
Главные новости
Романцев прокомментировал упущенное чемпионство «Зенита»
10:30
Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»
09:26
4
Романцев сказал, можно ли считать переход Карпина в «Динамо» предательством «Спартака»
08:57
4
Радимов рассказал, куда поехал Карпин после матча сборной России в Минске
08:20
1
Личка принял решение по работе в России
07:49
6
Карпин назвал свой новый клуб, Личка не хочет в ЦСКА, Жерсон – в «Зените», уход Тикнизяна из «Локо» и другие новости
00:38
1
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
14
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
Вчера, 23:20
4
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
Все новости
Все новости
«Спартак» сыграет с клубом РПЛ в Тарасовке
10:22
В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Кени
10:04
Черчесов высказался о российских футболистах, способных заиграть в Европе
09:17
1
Червиченко назвал лидера в составе «Краснодара»
08:45
1
Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»
08:31
1
Стала известна позиция «Динамо» по Зайнутдинову
08:05
1
Лунев отказал Карпину в статусе сильнейшего тренера России
00:15
11
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
13
Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак»
00:05
3
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Лунев – после покера Гладышева: «Желаю ему не расслаблять булки»
Вчера, 22:55
3
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»
Вчера, 22:20
11
Осинькин – о поступке Николича: «Этот момент его не красит»
Вчера, 21:55
2
В ЦСКА определили, в чем преимущество команды над «Зенитом»
Вчера, 21:47
5
ВидеоОчередной гол Аршавина за «Спартак»
Вчера, 21:32
5
Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса
Вчера, 21:18
2
Осинькину намекнули, что для назначения в ЦСКА ему нужно похудеть
Вчера, 20:49
11
«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов
Вчера, 20:30
34
Горшков – об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»: «Люди поймут, кого потеряли»
Вчера, 20:23
«Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА
Вчера, 20:01
12
22-летний Гладышев признался, что себе оставляет только 30 процентов зарплаты
Вчера, 19:45
6
Осинькин заявил о множестве предложений после ухода из «Крыльев Советов»
Вчера, 19:13
5
В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб
Вчера, 19:01
17
Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ
Вчера, 18:51
15
Тумилович – о покере Гладышева: «Да он просто Пеле!»
Вчера, 18:35
2
Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса
Вчера, 18:28
14
Жерсона отговаривают от трансфера в Россию
Вчера, 18:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 