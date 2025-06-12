Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин, не считает большим усилением для «Локомотива» нападающего Николая Комличенко.
«Сейчас нам все сложнее приглашать хороших иностранных игроков. Что касается Комличенко, то ему же не 19, а 29 лет. Подписали контракт на три года – будет 32 по окончании соглашения.
По футбольным меркам, конечно, он уже возрастной. Хороший среднестатистический игрок, но не более того. Он мог бы проявить себя и в 20 лет, если бы был сильно талантливый, а не в 29. Хорошо только, что это футболист с российским паспортом», – сказал Заварзин.
- Во вторник 29-летний Комличенко подписал с «Локомотивом» контракт на 3 года.
- В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей за «Ростов», забил 9 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»