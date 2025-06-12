Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов сообщил, что доволен решением остаться в московском клубе и не переходить в другую команду РПЛ.

– Как прокомментируете недавнее подписание с «Локомотивом» нового контракта до 2029 года?

– Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать всe, чтобы приносить клубу пользу.

– Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?

– Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.