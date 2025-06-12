Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»

Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»

Сегодня, 08:31
1

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов сообщил, что доволен решением остаться в московском клубе и не переходить в другую команду РПЛ.

– Как прокомментируете недавнее подписание с «Локомотивом» нового контракта до 2029 года?

– Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать всe, чтобы приносить клубу пользу.

– Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?

– Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.

  • 24-летний Сильянов в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • С января 2022-го и до лета 2023 года он играл на правах аренды за «Ростов».

Еще по теме:
Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом» 4
Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак» 3
В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб 17
Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Зенит Динамо Сильянов Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749710119
ОН с детства любил играть с паровозиками,ясно же.
Ответить
Главные новости
Романцев прокомментировал упущенное чемпионство «Зенита»
10:30
Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»
09:26
4
Романцев сказал, можно ли считать переход Карпина в «Динамо» предательством «Спартака»
08:57
4
Радимов рассказал, куда поехал Карпин после матча сборной России в Минске
08:20
1
Личка принял решение по работе в России
07:49
6
Карпин назвал свой новый клуб, Личка не хочет в ЦСКА, Жерсон – в «Зените», уход Тикнизяна из «Локо» и другие новости
00:38
1
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
14
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
Вчера, 23:20
4
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
Все новости
Все новости
«Спартак» сыграет с клубом РПЛ в Тарасовке
10:22
В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Кени
10:04
Черчесов высказался о российских футболистах, способных заиграть в Европе
09:17
1
Червиченко назвал лидера в составе «Краснодара»
08:45
1
Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»
08:31
1
Стала известна позиция «Динамо» по Зайнутдинову
08:05
1
Лунев отказал Карпину в статусе сильнейшего тренера России
00:15
11
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
13
Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак»
00:05
3
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Лунев – после покера Гладышева: «Желаю ему не расслаблять булки»
Вчера, 22:55
3
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»
Вчера, 22:20
11
Осинькин – о поступке Николича: «Этот момент его не красит»
Вчера, 21:55
2
В ЦСКА определили, в чем преимущество команды над «Зенитом»
Вчера, 21:47
5
ВидеоОчередной гол Аршавина за «Спартак»
Вчера, 21:32
5
Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса
Вчера, 21:18
2
Осинькину намекнули, что для назначения в ЦСКА ему нужно похудеть
Вчера, 20:49
11
«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов
Вчера, 20:30
34
Горшков – об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»: «Люди поймут, кого потеряли»
Вчера, 20:23
«Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА
Вчера, 20:01
12
22-летний Гладышев признался, что себе оставляет только 30 процентов зарплаты
Вчера, 19:45
6
Осинькин заявил о множестве предложений после ухода из «Крыльев Советов»
Вчера, 19:13
5
В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб
Вчера, 19:01
17
Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ
Вчера, 18:51
15
Тумилович – о покере Гладышева: «Да он просто Пеле!»
Вчера, 18:35
2
Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса
Вчера, 18:28
14
Жерсона отговаривают от трансфера в Россию
Вчера, 18:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 