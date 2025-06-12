Личка принял решение по работе в России

Бывший главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка решил в ближайшее время сосредоточиться на карьере в Европе.

«ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там. Личка не собирается рассматривать варианты с назначением в российский клуб в ближайшие месяцы», – рассказал источник.