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Личка принял решение по работе в России

Сегодня, 07:49
5

Бывший главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка решил в ближайшее время сосредоточиться на карьере в Европе.

«ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там. Личка не собирается рассматривать варианты с назначением в российский клуб в ближайшие месяцы», – рассказал источник.

  • 47-летний Личка работал в «Динамо» в 2023–2025 годах и в «Оренбурге» в 2020–2023 годах.
  • Ранее чех возглавлял чешский «Хмел», был ассистентом в польском «Радомяке» и «Динам-Брест», а затем стал главным тренером клуба из Беларуси, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Личка Марцел
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Комментарии (5)
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Константин-Шапкин-google
1749704108
Так себе перспектива. За сезон по четыре раза играть с одними и теми же командами
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В "Спартаке" играют прост
1749706206
Даже третьисорные тренеришки бегут из болота...совсем протухло. И только Бабрин и Сечмак упорно и упорото верят в долар...
Ответить
k611
1749706523
А найдет ли он себе в Европе приемлемый вариант...
Ответить
Интерес
1749709733
"... в ближайшие месяцы». Честная ключевая фраза! А мало-мало таньга закончится,розовый свитерок поизносится-и ага...
Ответить
Snek
1749711759
Ну всё, по ходу у нас в технической зоне вырастет Берёза.
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