Личка принял решение по работе в России

Бывший главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка решил в ближайшее время сосредоточиться на карьере в Европе.
«ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там. Личка не собирается рассматривать варианты с назначением в российский клуб в ближайшие месяцы», – рассказал источник.
- 47-летний Личка работал в «Динамо» в 2023–2025 годах и в «Оренбурге» в 2020–2023 годах.
- Ранее чех возглавлял чешский «Хмел», был ассистентом в польском «Радомяке» и «Динам-Брест», а затем стал главным тренером клуба из Беларуси, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
Источник: «Чемпионат»