В ЦСКА определили, в чем преимущество команды над «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов нашел преимущество команды над «Зенитом».

– На твой взгляд, в чeм у ЦСКА есть преимущество перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими конкурентами?

– В том, что у ЦСКА костяк состоит из россиян. Да, есть иностранцы, но основополагающие игроки – Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев. И, повторюсь, у нас нет разделения на молодых и старых, все на одной волне и вносят вклад. Думаю, это самое важное в команде.