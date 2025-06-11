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  • Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса

Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса

Вчера, 21:18
2

Вадим Гладышев, отец нападающего «Динамо» и сборной России Ярослава Гладышева, прокомментировал прогресс игрока.

«Доверие тренера в профессиональном футболе всегда нужно заслужить, Ярик это доверие в «Динамо» заслуживал постепенно и оправдывал его. Первый год играл мало, во втором начал выходить всe чаще и чаще. Знаете, есть ребята, которые сразу себя проявляют и попадают в центр внимания.

Ярослав еще начиная с юношей всегда завоевывал место под солнцем через работу, через труд. Я ему говорил: «Люби футбол в себе, а не себя в футболе». И, есть у меня такое ощущение, что эту фразу он запомнил и несет через свою карьеру.

Сейчас многие тренеры предпочитают «большого» нападающего впереди, таких как Комличенко или Голенков, а Ярослав другого формата нападающий. Здорово, что «Динамо» – именно игровая команда, в том числе в атаке, где есть Тюкавин и другие ребята. Я Косте желаю только здоровья, чтобы он вернулся еще сильнее, чем был. Очень интересно их увидеть вдвоем в составе «Динамо». Всe будет зависеть от схемы, но, мне кажется, они бы классно смотрелись вдвоем впереди и смогли бы дополнять друг друга», – сказал Гладышев-старший.

  • Гладышев накануне оформил покер за сборную России в матче с Беларусью (4:1).
  • 22-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • В 28 матчах прошлого сезона РПЛ у Ярослава 10 голов, 6 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Гладышев Ярослав
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Комментарии (2)
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Интерес
1749670047
"Динамо" ещё официально бесхозное.Вот ка-а-ак Дюков не разрешит совмещение,что тогда?Так что игровая схема-вторичный пока вопрос.
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нейтральныйкакникто
1749691769
Интересная информация.Но куда интереснее будет услышать от отца оправдания , почему Ярик Гладышев сдулся , в следующем сезоне.
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