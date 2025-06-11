Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса

Вадим Гладышев, отец нападающего «Динамо» и сборной России Ярослава Гладышева, прокомментировал прогресс игрока.

«Доверие тренера в профессиональном футболе всегда нужно заслужить, Ярик это доверие в «Динамо» заслуживал постепенно и оправдывал его. Первый год играл мало, во втором начал выходить всe чаще и чаще. Знаете, есть ребята, которые сразу себя проявляют и попадают в центр внимания.

Ярослав еще начиная с юношей всегда завоевывал место под солнцем через работу, через труд. Я ему говорил: «Люби футбол в себе, а не себя в футболе». И, есть у меня такое ощущение, что эту фразу он запомнил и несет через свою карьеру.

Сейчас многие тренеры предпочитают «большого» нападающего впереди, таких как Комличенко или Голенков, а Ярослав другого формата нападающий. Здорово, что «Динамо» – именно игровая команда, в том числе в атаке, где есть Тюкавин и другие ребята. Я Косте желаю только здоровья, чтобы он вернулся еще сильнее, чем был. Очень интересно их увидеть вдвоем в составе «Динамо». Всe будет зависеть от схемы, но, мне кажется, они бы классно смотрелись вдвоем впереди и смогли бы дополнять друг друга», – сказал Гладышев-старший.