Осинькину намекнули, что для назначения в ЦСКА ему нужно похудеть

Главный редактор «РБ Спорт», бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров не считает Игоря Осинькина подходящим тренером для ЦСКА.

«Осинькин. ЦСКА – это не чертановский путь; тренер уважаемый, но не мотиватор для взрослых наглых футболистов, и такая команда не будет бороться за чемпионство. И надо бы ему как-то взяться за имидж, облик, чтобы зайти в столичный топ-клуб», – написал Бодров, имея в виду лишний вес тренера.