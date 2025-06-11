Горшков – об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»: «Люди поймут, кого потеряли»

Бывший латераль «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об уходе из клуба Игоря Осинькина.

«Я узнал об уходе Игоря Осинькина из «Крыльев» за день до объявления об уходе. Я был в Самаре в эти дни. Созвонился с ним, пожелал удачи и поддержал его. Он очень много дал этому клубу. Считаю, что спустя время люди действительно поймут, кого клуб потерял.

Конечно, Осинькин мог ещe многое дать «Крыльям». Каждый год, несмотря на проблемы и уход ключевых игроков, Осинькин давал результат. За эти четыре года в РПЛ «Крылья» ни разу не играли в стыках. Это показатель? Я считаю, что да. Огромное ему уважение! Я написал ему слова благодарности. Не только от себя, а от всех ребят. Надеюсь увидеть его в новом клубе», – сказал Горшков.