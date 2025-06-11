Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА

«Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА

Вчера, 20:01
12

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков оценил встречу куратора ЦСКА Максима Орешкина со Станиславом Черчесовым.

«Орешкин феноменально независимый менеджер для нашего футбола.

Менеджер – не совсем, наверное, точно. Менеджеры все же управленцы, а он выше в этой конструкции. Но от того, как его назвать применительно к ЦСКА, ничего не меняется.

Не секрет, что назначение Владимира Федотова – его решение. Вопреки, скажем так, попыткам ограничить тренера в вопросах трудоустройства – не из ЦСКА, извне. Захотел тренера и взял его.

Теперь встретился с Черчесовым. Опять же, где-то витает сомнение: а как отнесутся, если мы его назначим? Кто что скажет?

У Орешкина такой зависимости нет. Если тренер подходит – значит, подходит и все.

Если Черчесов придет в ЦСКА, это будет бомба, конечно», – написал Казаков.

  • Черчесов остается без команды после январского увольнения из сборной Казахстана.
  • ЦСКА ищет замену для Марко Николича, которого переманил греческий АЕК.
  • Москвичи рассматривают Марцела Личку, но он пока не хочет возвращаться в Россию.

Еще по теме:
Черчесов назвал требование для российских футболистов, чтобы заиграть в Европе 1
Комментарий ЦСКА по кандидатурам Черчесова и Лички 3
Черчесов оценил победу России над Беларусью
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749661896
Бомба-инструмент разрушения,а не созидания.
Ответить
Айболид
1749662464
вот Клинер то поржёт .
Ответить
Цугундeр
1749663067
И лысый, и усатый.. Надо хватать, пока не ускакал. Явно фартовый.)
Ответить
Cleaner
1749663292
Это будет ПИПЕЦ и кранты команде...(((
Ответить
biber.ru
1749663570
Один ушёл плохо, другой придёт, "плохо" отдыхать будет.
Ответить
Snek
1749665138
Причём тут Орешкин вообще? Он уже и к клубу то никакого отношения не имеет. То, что у него стадион ЦСКА, даёт ему право назначать тренера? Этот Казаков под чем-то что ли?
Ответить
...короче
1749666165
...и раз в неделю строем в баню...
Ответить
boris63
1749682592
Это будет не бомба, это будет жопа, со всеми вытекающими из неё последствиями.
Ответить
subbotaspartak
1749700019
Это ЦСКАрмии, тут всё бомба, граната, фугас...
Ответить
Главные новости
Романцев прокомментировал упущенное чемпионство «Зенита»
10:30
Заварзин – о Комличенко: «Среднестатистический игрок, хорошо, что с российским паспортом»
09:26
4
Романцев сказал, можно ли считать переход Карпина в «Динамо» предательством «Спартака»
08:57
4
Радимов рассказал, куда поехал Карпин после матча сборной России в Минске
08:20
1
Личка принял решение по работе в России
07:49
5
Карпин назвал свой новый клуб, Личка не хочет в ЦСКА, Жерсон – в «Зените», уход Тикнизяна из «Локо» и другие новости
00:38
1
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
14
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
Вчера, 23:20
4
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
Все новости
Все новости
«Спартак» сыграет с клубом РПЛ в Тарасовке
10:22
В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Кени
10:04
Черчесов высказался о российских футболистах, способных заиграть в Европе
09:17
1
Червиченко назвал лидера в составе «Краснодара»
08:45
1
Сильянов ответил на вопрос о предложениях «Зенита» и «Динамо»
08:31
1
Стала известна позиция «Динамо» по Зайнутдинову
08:05
1
Лунев отказал Карпину в статусе сильнейшего тренера России
00:15
11
В Беларуси недовольны поведением Карпина
00:06
13
Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак»
00:05
3
Во «Фламенго» рады, что избавились от проданного «Зениту» Жерсона
Вчера, 23:51
12
Лунев – после покера Гладышева: «Желаю ему не расслаблять булки»
Вчера, 22:55
3
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
Вчера, 22:41
3
РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»
Вчера, 22:20
11
Осинькин – о поступке Николича: «Этот момент его не красит»
Вчера, 21:55
2
В ЦСКА определили, в чем преимущество команды над «Зенитом»
Вчера, 21:47
5
ВидеоОчередной гол Аршавина за «Спартак»
Вчера, 21:32
5
Отец Гладышева раскрыл совет, который помог сыну добиться прогресса
Вчера, 21:18
2
Осинькину намекнули, что для назначения в ЦСКА ему нужно похудеть
Вчера, 20:49
11
«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов
Вчера, 20:30
34
Горшков – об отставке Осинькина из «Крыльев Советов»: «Люди поймут, кого потеряли»
Вчера, 20:23
«Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА
Вчера, 20:01
12
22-летний Гладышев признался, что себе оставляет только 30 процентов зарплаты
Вчера, 19:45
6
Осинькин заявил о множестве предложений после ухода из «Крыльев Советов»
Вчера, 19:13
5
В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб
Вчера, 19:01
17
Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ
Вчера, 18:51
15
Тумилович – о покере Гладышева: «Да он просто Пеле!»
Вчера, 18:35
2
Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса
Вчера, 18:28
14
Жерсона отговаривают от трансфера в Россию
Вчера, 18:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 