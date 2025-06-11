«Это будет бомба»: Казаков – о возможном назначении Черчесова в ЦСКА

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков оценил встречу куратора ЦСКА Максима Орешкина со Станиславом Черчесовым.

«Орешкин феноменально независимый менеджер для нашего футбола.

Менеджер – не совсем, наверное, точно. Менеджеры все же управленцы, а он выше в этой конструкции. Но от того, как его назвать применительно к ЦСКА, ничего не меняется.

Не секрет, что назначение Владимира Федотова – его решение. Вопреки, скажем так, попыткам ограничить тренера в вопросах трудоустройства – не из ЦСКА, извне. Захотел тренера и взял его.

Теперь встретился с Черчесовым. Опять же, где-то витает сомнение: а как отнесутся, если мы его назначим? Кто что скажет?

У Орешкина такой зависимости нет. Если тренер подходит – значит, подходит и все.

Если Черчесов придет в ЦСКА, это будет бомба, конечно», – написал Казаков.