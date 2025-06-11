Осинькин заявил о множестве предложений после ухода из «Крыльев Советов»

Тренер Игорь Осинькин не скрывает, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

– Поговаривают об интересе со стороны «Пари НН».

– Я никогда не комментировал такие слухи. Очень много команд связались сейчас со мной. Это не единственная. Надо комментировать то, что реально есть.

– Что будете учитывать при выборе следующего места работы?

– Это должен быть проект. Проект, который имеет возможности для развития. Где будут нужны мои навыки. Должна быть четкая стратегия в клубе.