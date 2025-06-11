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  • Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса

Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса

Вчера, 18:28
14

Инсайдер, журналист Сергей Егоров заметил, что «Зенит» теряет влияние в кабинетах российского футбола.

«С декабря месяца вот список неудач «Зенита» по линии РПЛ-РФС.

  • Представитель «Зенита» не избрался в исполком – А. Медведев занял 4-е место из 4 участников в голосовании клубов РПЛ.
  • Представителя «Зенита» не включили в исполком по квоте президента РФС.
  • Представитель «Зенита» не избрался от клубов РПЛ в Палату по разрешению споров РФС.
  • «Зенит» единственный из клубов РПЛ голосовал за то, чтобы с 15-го места запустить в РПЛ «Оренбург». Не удалось тактически перенести голосование в бюро исполкома РФС, у которого теперь нет выбора, кроме как утвердить «Пари НН».

Топы Москвы не идиоты и понимают, зачем «Зениту» в самоназначенный юбилейный год два фарма.

Ресурса «Зениту» на уровне РПЛ стало сильно недоставать. Выпускника физтеха [Александра Медведева] руководители клубов перестали воспринимать всерьез.

На мой взгляд, клуб упускает возможности для обновления менеджмента. О необходимости обновления пресс-службы уже писал.

То, как судили «Зенит» в минувшем сезоне, было очень неожиданно.

Ситуация с влиянием «Зенита» в РФС и особенно в РПЛ сильно поменялась и не в лучшую для Питера сторону», – констатировал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (14)
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кайрос
1749656437
«Зенит» теряет влияние в кабинетах российского футбола.====== Вот потому и кричали болелы ---Зенит позор российского футбола...Все клубы честно играли в футбол, а эти тридварасы использовали влияние в кабинетах российского футбола.
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В "Спартаке" играют прост
1749656534
зэныт ПОЗОР
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Интерес
1749659680
Маладой крокодайл А.Медведев готов ещё трудится во благо Газпрома и "Зенита" лет 50.Ему всего лишь 69...
Ответить
FWSPM
1749660094
хулиганы титулов лишают! кто виноват и что делать? надо идти к президенту он поможет
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Айболид
1749660575
Нельзя потерять то , чего не было .
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да помойка, да позор
1749663162
так кто виноват, только Леня, что 6 лет покупал чемпионства , а на юбилей не захотел, так, всегда надо платить если думаешь быть первым
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Круче чем вареные яица
1749675250
Весь абонемент админ ресурса давно выкупил спартак. Вот теперь и краснодыр половину выкупил.
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