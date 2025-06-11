Перечислены аргументы, подтверждающие потерю «Зенитом» кабинетного ресурса

Инсайдер, журналист Сергей Егоров заметил, что «Зенит» теряет влияние в кабинетах российского футбола.

«С декабря месяца вот список неудач «Зенита» по линии РПЛ-РФС.

Представитель «Зенита» не избрался в исполком – А. Медведев занял 4-е место из 4 участников в голосовании клубов РПЛ.

Представителя «Зенита» не включили в исполком по квоте президента РФС.

Представитель «Зенита» не избрался от клубов РПЛ в Палату по разрешению споров РФС.

«Зенит» единственный из клубов РПЛ голосовал за то, чтобы с 15-го места запустить в РПЛ «Оренбург». Не удалось тактически перенести голосование в бюро исполкома РФС, у которого теперь нет выбора, кроме как утвердить «Пари НН».

Топы Москвы не идиоты и понимают, зачем «Зениту» в самоназначенный юбилейный год два фарма.

Ресурса «Зениту» на уровне РПЛ стало сильно недоставать. Выпускника физтеха [Александра Медведева] руководители клубов перестали воспринимать всерьез.

На мой взгляд, клуб упускает возможности для обновления менеджмента. О необходимости обновления пресс-службы уже писал.

То, как судили «Зенит» в минувшем сезоне, было очень неожиданно.

Ситуация с влиянием «Зенита» в РФС и особенно в РПЛ сильно поменялась и не в лучшую для Питера сторону», – констатировал Егоров.