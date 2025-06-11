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  • «Динамо» не намерено уступать Осипенко «Зениту» или «Спартаку»

«Динамо» не намерено уступать Осипенко «Зениту» или «Спартаку»

Вчера, 17:53
12

«Динамо» не намерено выходить из гонки за защитника «Ростова» Максима Осипенко. Москвичи будут и дальше конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком».

«Сделка по переходу игрока из «Ростова» и по заключению личного контракта, вероятнее всего, будет оформлена на следующей неделе. Тогда и определится новый клуб.

Ключевые аргументы со стороны «Динамо» в переговорном процессе – это работа с Валерием Карпиным и высокие шансы выступать в стартовом составе», – написал источник.

  • В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
  • Осипенко выступает за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Зенит Спартак Осипенко Максим
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Комментарии (12)
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Мордаванин
1749654427
..это работа с Валерием Карпиным и высокие шансы перейтив европу через мальорку.))
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ScarlettOgusania
1749655836
тут либо Ростов будет в выигрыше, либо сам Осипенко получит от днища больше бабок, "раскрутили" спонсора...)
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Cleaner
1749658880
Динамо, кого бы ты не покупало, ЧЕМПИОНСТВА вам все равно НЕ ВИДАТЬ, КАК СВОИХ УШЕЙ! Тем более с тренером Валерой! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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АЛЕКС 58
1749659400
Весь колхоз в Динамо?
Ответить
k611
1749660609
Мнение самого футболиста значение имеет? Как сам решит, так оно и будет.
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САДЫЧОК
1749660997
По ходу Динамо кто то разваливает.
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Круче чем вареные яица
1749661371
В старости будет рассказывать внукам, как из-за него, не на жизнь, а на смерть, сошлись 3 клуба.
Ответить
Айболид
1749661560
.... и статус "Ветеран МВД".
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