«Динамо» не намерено уступать Осипенко «Зениту» или «Спартаку»

«Динамо» не намерено выходить из гонки за защитника «Ростова» Максима Осипенко. Москвичи будут и дальше конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком».

«Сделка по переходу игрока из «Ростова» и по заключению личного контракта, вероятнее всего, будет оформлена на следующей неделе. Тогда и определится новый клуб.

Ключевые аргументы со стороны «Динамо» в переговорном процессе – это работа с Валерием Карпиным и высокие шансы выступать в стартовом составе», – написал источник.