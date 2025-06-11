«Динамо» не намерено уступать Осипенко «Зениту» или «Спартаку»

«Динамо» не намерено выходить из гонки за защитника «Ростова» Максима Осипенко. Москвичи будут и дальше конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком».
«Сделка по переходу игрока из «Ростова» и по заключению личного контракта, вероятнее всего, будет оформлена на следующей неделе. Тогда и определится новый клуб.
Ключевые аргументы со стороны «Динамо» в переговорном процессе – это работа с Валерием Карпиным и высокие шансы выступать в стартовом составе», – написал источник.
- В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Осипенко выступает за сборную России.
Источник: «РБ Спорт»