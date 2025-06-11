«Локомотив» обвинили в непорядочности после трансфера Комличенко

Заместитель главного редактора «РБ Спорт», болельщик «Ростова» Никита Кириленко недоволен, как «Локомотив» осветил трансфер в команду Николая Комличенко.
«Прекрасно понимаю Комличенко. Москва, норм зарплата, плюс место в основе «Локомотива» (скорее всего).
Совсем не понимаю пресс-службу «Локомотива». В футболе есть некоторые джентльменские соглашения. Одно из них: клубы одновременно сообщают о переходах игроков из команды в команду. Это правила хорошего тона. Но, видимо, про порядочность там подзабыли», – написал Кириленко.
- С «Локо» Николай заключил 3-летний контракт.
- На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».
- Игрок уже выступал в Москве за «Динамо».
Источник: телеграм-канал Никиты Кириленко