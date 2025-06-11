Егоров – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Дело только в деньгах, остальные причины – для тех, кто верит в сказки»

Инсайдер Сергей Егоров дал свою трактовку внезапной отставки Марко Николича из ЦСКА.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Темы про устал, скучает по семье и в АЕКе есть еврокубки – для тех, кто верит в сказки.

Дело, похоже, только в деньгах. Николич, как я понимаю, хочет быть чуть больше чем просто тренером.

Если ЦСКА настаивает на своем праве делать трансферы (а не чтобы игроков привозил агент Деян Йоксимович) – правильно ЦСКА делает.

Если ЦСКА настаивает на том, что условия по новому контракту должны быть адекватными, а не с перекосом в сторону интересов тренера – правильно делает.

То, что «Спартак» продлил Деяна Станковича после слабой весны и то, какой контракт дает «Динамо» Валерию Карпину, – это дела «Спартака» и «Динамо», им потом отвечать перед своими акционерами.

Есть и правда тренера, как он ее видит – Николич имеет право на свое мнение. Но когда ты в раздевалке говоришь о перспективе следующего сезона, то даже с учетом эмоций раздевалки и хороших условий от греков не можешь не понимать, как это сейчас выглядит.

ЦСКА, очевидно, не хочет быть исполнителем воли тренера.

Николич всего лишь наемный работник клуба. Если в «Локо» были готовы дать жирный договор и поиграться деньгами «РЖД» (для «РЖД», для Олега Белозерова неустойка, выплаченная Николичу при увольнении, составила 3 миллиона евро), то в ЦСКА другой подход», – написал Егоров.