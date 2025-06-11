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  • Егоров – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Дело только в деньгах, остальные причины – для тех, кто верит в сказки»

Егоров – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Дело только в деньгах, остальные причины – для тех, кто верит в сказки»

Вчера, 15:38
13

Инсайдер Сергей Егоров дал свою трактовку внезапной отставки Марко Николича из ЦСКА.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Темы про устал, скучает по семье и в АЕКе есть еврокубки – для тех, кто верит в сказки.

Дело, похоже, только в деньгах. Николич, как я понимаю, хочет быть чуть больше чем просто тренером.

Если ЦСКА настаивает на своем праве делать трансферы (а не чтобы игроков привозил агент Деян Йоксимович) – правильно ЦСКА делает.

Если ЦСКА настаивает на том, что условия по новому контракту должны быть адекватными, а не с перекосом в сторону интересов тренера – правильно делает.

То, что «Спартак» продлил Деяна Станковича после слабой весны и то, какой контракт дает «Динамо» Валерию Карпину, – это дела «Спартака» и «Динамо», им потом отвечать перед своими акционерами.

Есть и правда тренера, как он ее видит – Николич имеет право на свое мнение. Но когда ты в раздевалке говоришь о перспективе следующего сезона, то даже с учетом эмоций раздевалки и хороших условий от греков не можешь не понимать, как это сейчас выглядит.

ЦСКА, очевидно, не хочет быть исполнителем воли тренера.

Николич всего лишь наемный работник клуба. Если в «Локо» были готовы дать жирный договор и поиграться деньгами «РЖД» (для «РЖД», для Олега Белозерова неустойка, выплаченная Николичу при увольнении, составила 3 миллиона евро), то в ЦСКА другой подход», – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Николич Марко
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Комментарии (13)
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АЛЕКС 58
1749646208
Надеюсь в АЕКе лысый не надолго.
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Spartak_forv@
1749648142
Человек делом доказал,что заслуживает лучшего отношения к себе от клубного руководства и не только.Взял Кубок и бронзу,обставив более богатые клубы.Как минимум ждал повышения зарплаты,новых полномочий и трансферов…Вместо этого пшик и призывы взять золото…с Шуманским, Аллерандро и 40-летним Акинфеевым.Ну-ну….поглядим у кого это выйдет)А балаболы бестрофейные типа эстонца-сходу получают личку в 2,5 ляма евро и контракт на 2 года в Динамо…С таким отношением к спецам-долго нам сидеть там,где сидим.И то,что его упустили-явный косяк менеджеров ЦСКА
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Интерес
1749648590
Ежу понятно-"с рождения за АЕК!"
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biber.ru
1749650414
Порядочность и деньги понятия не совместимые. Где между ними черта, есть ли она или у каждого своя, рассуждать можно вечно. Истины нет, правда есть.
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Ивантеевец
1749651354
Деньги деньгами, но каждому мало-мальски уважающему себя специалисту хочется развития. Я не оправдываю Николича, он поступил по-скотски и кроме говна в свой адрес ничего заслуживать не должен. Но и играться в нашей бесперспективной, беспросветной песочнице под названием РПЛ в нынешних условиях такое себе.
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FCSpartakM
1749656710
"Если ЦСКА настаивает на своем праве делать трансферы" - ну это тупо вести тех игроков, которые тренеру не нужны. Потратили почти 10 мультов за 2 мешка "это дела «Спартака» и «Динамо», им потом отвечать перед своими акционерам" - а у ЦСКА нет этих обязанностей? Им сейчас как раз надо найти того, кто как минимум повторит результат серба. "ЦСКА, очевидно, не хочет быть исполнителем воли тренера" - ну а чего вы тогда ноете. Ну и еврокубки явно перебили деньги, которые в АЕКе он немногим больше будет получать
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Cleaner
1749659139
БРЕД от Егорова. ПОЛНЫЙ БРЕД!...(((
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Vitaga
1749672653
врет как дышит по заказу скорей всего. надо полить грязи
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