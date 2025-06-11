«Манчестер Сити» купил Рейндерса за 53 миллиона

«Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса. Контракт на пять лет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Сити» заплатил за Рейндерса 53 миллиона евро + еще 17 миллионов предусмотрено в виде бонусов.
- 26-летний Рейндерс в минувшем сезоне провел за «россонери» 54 матча, забил 15 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 50 миллионов евро.
- На счету Рейндерса 23 матча за сборную Нидерландов, 4 гола.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»