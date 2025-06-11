Мостовой провел матч в качестве тренера – и проиграл (4:6)

Накануне в Беларуси прошел матч болельщиков сборных Беларуси и России.

«Нашу команду в игре представляли болельщики, журналисты и блогеры, а также Денис Глушаков, Андрей Каряка, Александр Мостовой в качестве тренера, а также чемпионка России по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева.

За сборную болельщиков Беларуси сыграли известные в недавнем прошлом игроки национальной сборной: Сергей Гуренко, Андрей Лаврик, Сергей Омельянчук, Вадим Скрипченко, Виталий Булыга.

Встреча завершилась победой хозяев со счeтом 6:4», – сообщил РФС.