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Мостовой провел матч в качестве тренера – и проиграл (4:6)

Вчера, 10:11
8

Накануне в Беларуси прошел матч болельщиков сборных Беларуси и России.

«Нашу команду в игре представляли болельщики, журналисты и блогеры, а также Денис Глушаков, Андрей Каряка, Александр Мостовой в качестве тренера, а также чемпионка России по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева.

За сборную болельщиков Беларуси сыграли известные в недавнем прошлом игроки национальной сборной: Сергей Гуренко, Андрей Лаврик, Сергей Омельянчук, Вадим Скрипченко, Виталий Булыга.

Встреча завершилась победой хозяев со счeтом 6:4», – сообщил РФС.

  • Мостовой весной получил тренерскую лицензию.
  • Александр ждет предложений из РПЛ, хотя может там работать только ассистентом.
  • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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bashnat013
1749627912
Надо было еще Вяльбе взять тренерский состав с Губерниевым вот палата бы веселая получилась бы
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749629911
Без Валуева не выиграть
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The only one
1749630029
с почином... Хотя.. уже второй матч в качестве тренера и второй проигрыш. Уже закономерность.
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кайрос
1749630559
Худайбердиева на воротах стояла ? Гы гы
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Интерес
1749634040
ПРодемонстрировал свой уровень!
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mihail200606
1749634143
Ждём отмазок...
Ответить
Loko_Roma
1749637905
Назначение сани на подобные игры, выглядит как пряник для блаженного
Ответить
k611
1749643377
Самому надо было в поле играть, тогда бы победили...
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