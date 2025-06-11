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  • Названы клубы РПЛ, которые будут рассматривать Николича в будущем: «Попомните мое слово»

Названы клубы РПЛ, которые будут рассматривать Николича в будущем: «Попомните мое слово»

Вчера, 10:00
8

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров не исключил, что покинувший ЦСКА Марко Николич еще потренирует в России.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Мда, Марко Николич отныне имя нарицательное. Я уже рассказывал, что коллега с «Матч ТВ» Александр Тащин использует в речи глагол «объегорить». Идеально! Чтобы не использовать нехорошие слова, так и надо говорить: Николич объегорил ЦСКА. По полной программе.

Он ушел сам! Это – роскошь. Но я бы не стал верить этим красивым словам на прощание. Человек грамотно поборолся за власть, деньги, использовал ситуацию в свою пользу, а объяснение с «личными вопросами» притянул (для наивной аудитории).

Как только в «Зените» или «Спартаке» начнутся качели, возникнет Николич. Попомните моe слово. Да и в «Локомотив» его могут вернуть при определенном сценарии. Ушел на самом пике. Недоговорил, так сказать. Хотя, если пойти по пути корпоративной солидарности, он должен быть условно невъездным.

Сильный хитрый мужик с соответствующим окружением, но футбол штука тонкая, и в АЕКе он, полагаю, может быстро сделать шаг назад.

Сохраняю нейтральное отношение к Николичу, хотя поглумился он тут знатно. А вот ЦСКА и болельщикам любить его не за что (но ценить вклад обязательно – сделал добротную команду)» – написал Бодров.

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Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Спартак Николич Марко
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Комментарии (8)
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FWSPM
1749625837
тоже не удивлюсь если будет третий заход. В Спартаке было бы интересно на него посмотреть...вот кто точно навел бы порядок в обороне и аутисты типа денисова из состава мигом бы улетели
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749626359
Николич не крепостной,захотел и ушел.Рабу Бодрову это не понять.
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САДЫЧОК
1749627706
Николич никому ничего не должен. Завоевал Кубок и ушел. Норм! А, вот например Карпин говорил что устал, надо сосредоточиться и др пургу нес. Если возглавит Динамо- то это Позорище а не человек! Но об этом этот автор и Черданцегубошлепы молчат!
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gor77
1749631041
Интересно, этот главный редактор не брат ли Рабинера?))))) Читаешь и, блин, прям Рабинер - "ни нашим и не вашим, и хороший и плохой, и, таки, молодец негодяй".)))) А главное, столько написать и закончить "нейтрально". Видимо про него анекдот: — Вы такой начитанный… Вы случайно не сидели?))))
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Интерес
1749632163
Безграмотный главред "РБ-спорт" восхитился общеизвестным русским словом "объегорил",ставшим ему известным из уст некоего Тащина-это восхитительно! Это-УРОВЕНЬ...
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АлексМак
1749635064
Бред полнейший
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