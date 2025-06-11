Названы клубы РПЛ, которые будут рассматривать Николича в будущем: «Попомните мое слово»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров не исключил, что покинувший ЦСКА Марко Николич еще потренирует в России.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Мда, Марко Николич отныне имя нарицательное. Я уже рассказывал, что коллега с «Матч ТВ» Александр Тащин использует в речи глагол «объегорить». Идеально! Чтобы не использовать нехорошие слова, так и надо говорить: Николич объегорил ЦСКА. По полной программе.

Он ушел сам! Это – роскошь. Но я бы не стал верить этим красивым словам на прощание. Человек грамотно поборолся за власть, деньги, использовал ситуацию в свою пользу, а объяснение с «личными вопросами» притянул (для наивной аудитории).

Как только в «Зените» или «Спартаке» начнутся качели, возникнет Николич. Попомните моe слово. Да и в «Локомотив» его могут вернуть при определенном сценарии. Ушел на самом пике. Недоговорил, так сказать. Хотя, если пойти по пути корпоративной солидарности, он должен быть условно невъездным.

Сильный хитрый мужик с соответствующим окружением, но футбол штука тонкая, и в АЕКе он, полагаю, может быстро сделать шаг назад.

Сохраняю нейтральное отношение к Николичу, хотя поглумился он тут знатно. А вот ЦСКА и болельщикам любить его не за что (но ценить вклад обязательно – сделал добротную команду)» – написал Бодров.