Реакция Ловчева на уход Николича из ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев допустил, что уход Марко Николича из ЦСКА подорвет доверие российских клубов к иностранным тренерам.
- Серб возглавил команду прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
- Николич собирается тренировать греческий АЕК.
«Уход Николича – удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои…
Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», – сказал Ловчев.
Источник: «Матч ТВ»