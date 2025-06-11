Реакция Ловчева на уход Николича из ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев допустил, что уход Марко Николича из ЦСКА подорвет доверие российских клубов к иностранным тренерам.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Уход Николича – удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои…

Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», – сказал Ловчев.