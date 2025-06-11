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Реакция Ловчева на уход Николича из ЦСКА

Вчера, 00:12
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев допустил, что уход Марко Николича из ЦСКА подорвет доверие российских клубов к иностранным тренерам.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Уход Николича – удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои…

Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Ловчев Евгений
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Комментарии (7)
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ilich55
1749621955
"Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте" Прописали 600 тыщ евро. Думали, что Николич останется в России на всю оставшуюся жизнь. А оно вот как вышло. Какой-то АЕК переманил..........
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Cleaner
1749626098
Ловчев, не гони пургу. Хорошего тренера клубы возьмут ВСЕГДА, несмотря на риски.
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Интерес
1749626983
Это МЫ так думаем,а принимающие решения вообще не думают.Они же топ-менагеры,пилящие бюджеты разных уровней.
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