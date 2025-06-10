Карпин раскрыл планы на будущее: «По поводу «Динамо» вы все узнаете»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отрицать договоренность с «Динамо».

Сообщалось, что клуб объявит о заключении контракта до 16 июня.

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

– Будет ли обьявлено о вашем назначении в московское «Динамо»?

– Спросите у Тимура Гурцкая.

– Какие у вас планы на отпуск. И будет ли в этот период посещение офиса «Динамо»?

– По поводу московского «Динамо» вы всe узнаете. Что ещe сказать?

В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьeй.