Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Беларусь - Россия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Глушаков встал на защиту Николича: «Он же не божился»

Сегодня, 15:00
2

Денис Глушаков не согласился с мнением, что Марко Николич предал ЦСКА.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Николич мог отказаться от предложения АЕКа. Но если для него это комфортные условия работы... Такая жизнь у футболистов и тренеров.

Разговоры про предательство? Не знаю...Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие.

Николич же не божился. Да, он хотел выиграть чемпионат с ЦСКА, но так сложились обстоятельства», – сказал Глушаков.

Еще по теме:
Глушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак» 24
Глушаков назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ
Глушаков рассказал, когда завершит карьеру
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глушаков Денис Николич Марко
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749557760
Главное,за три дня всё перевернулось.
Ответить
alll-333
1749558421
Сам такой.
Ответить
Главные новости
«Динамо» не продлило контракт с опытным защитником
19:53
Фото«Манчестер Сити» объявил о втором трансфере за сутки
19:30
У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»
19:19
2
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
19:07
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
18:50
3
ЦСКА может вернуть тренера, при котором команда стала пятой в РПЛ
18:40
3
Переход Меньяна в «Челси» сорвался: подробности
18:06
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
24
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Все новости
Все новости
Фото«Локомотив» показал Комличенко в клубной форме: «Теперь красно-зелeный!»
19:45
Мостовой высказался о трансфере Комличенко в «Локомотив»
19:00
Раскрыта дата медобследования Осипенко в «Зените»
18:18
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России
17:46
3
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
23
Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»
17:05
1
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Комличенко сделал выбор между «Макдональдсом» и «Вкусно – и точка»
16:16
7
ЦСКА не ведет переговоры с Личкой
15:49
4
Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»
15:34
7
Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России
15:15
5
Глушаков встал на защиту Николича: «Он же не божился»
15:00
2
Комличенко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
14:38
8
Личка близок к назначению в топ-клуб РПЛ
14:28
6
Опытный комментатор «Матч ТВ» сообщил о своем трансфере на Okko
14:00
1
ЦСКА и «Ахмат» могут совершить обмен игроками
13:58
7
Обращение «Ростова» к ушедшему в «Локо» Комличенко
13:25
2
ФотоДевушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения
13:05
19
«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко
12:50
37
В Кремле заявили, что футбол – это боль России
12:41
14
Комментарий ЦСКА по кандидатуре Осинькина
12:25
6
«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов
12:00
15
Комличенко после трансфера в «Локо» детально рассказал, как его уговаривал «Спартак» и лично Станкович
11:39
11
Раскрыта зарплата Комличенко в «Локо»
11:29
3
Видео«Локомотив» креативно сообщил о трансфере Комличенко, упомянув «Спартак»
11:20
9
Реакция Рабинера на внезапный уход Николича из ЦСКА
11:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 