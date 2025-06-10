Глушаков встал на защиту Николича: «Он же не божился»

Денис Глушаков не согласился с мнением, что Марко Николич предал ЦСКА.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Николич мог отказаться от предложения АЕКа. Но если для него это комфортные условия работы... Такая жизнь у футболистов и тренеров.

Разговоры про предательство? Не знаю...Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие.

Николич же не божился. Да, он хотел выиграть чемпионат с ЦСКА, но так сложились обстоятельства», – сказал Глушаков.