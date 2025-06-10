«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов

Гонка за защитника «Ростова» Максима Осипенко подходит к концу. Ее победителем становится «Зенит».

«Зенит», видимо, уводит Осипенко у «Динамо»

Самый сочный лот на рынке российских защитников, судя по всему, уходит в Санкт-Петербург.

В последний момент клуб из Петербурга включил финансовый ресурс и бортанул «Динамо»: Александр Медведев решил существенно перебить предложение бело-голубых.

Также попытки заполучить Осипенко предпринимал и «Спартак», который тоже делал финансово более привлекательное предложение», – написал источник.