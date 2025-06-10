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  • «Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов

«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов

Сегодня, 12:00
15

Гонка за защитника «Ростова» Максима Осипенко подходит к концу. Ее победителем становится «Зенит».

«Зенит», видимо, уводит Осипенко у «Динамо»

Самый сочный лот на рынке российских защитников, судя по всему, уходит в Санкт-Петербург.

В последний момент клуб из Петербурга включил финансовый ресурс и бортанул «Динамо»: Александр Медведев решил существенно перебить предложение бело-голубых.

Также попытки заполучить Осипенко предпринимал и «Спартак», который тоже делал финансово более привлекательное предложение», – написал источник.

  • 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел за «Ростов» 40 матчей, забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Зенит Осипенко Максим
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Комментарии (15)
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Круче чем вареные яица
1749546309
Да у Осипенко статистика лучше чем у Соболева. :))))
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Дубина
1749546819
Ни себе ни людям! Посадят пацана на лавку а цыгане будут играть! Карьера пропала. Аля-бзянит - позор российского футбола...
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evgevg13
1749547407
Спрут в действии...
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DOCTOR PENALTY
1749547488
Мутное Динамо проиграло грязному Зениту. (( """"
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...короче
1749547879
...ну-вот, а кто-то вякал - "Мы - не позор российского футбола!"... Раньше уводили деньги с прибылей, теперь умудряются уводить с убытков. Ха, вас в грёбанную душу, ха!...
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В "Спартаке" играют прост
1749548041
Ну и зинки опять юбилей, сотка клубу. Они перенесли действие на следующий год, ну ож очень хочется им отыграть всех и вся. Вручите кубок и медали им сегодня, что бы завтра спокойно без них играть
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evgevg13
1749549872
Включили ресурс- то есть очередной раз подняли плату за газ?
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ilich55
1749550990
Ага, бортанул «Динамо», а что хряки? Попрятались в тарасятнике и из-за повалившегося забора размахивают финансово более привлекательным предложением?
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Литейный 4 (returned)
1749552817
" И боже упаси Вас, не читайте советских газет перед обедом" (С) Гыгыгы
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Garrincha58
1749568138
это опять рЫбьи новости зачем он им хотя Семак всё бы скупил даже то чего не надо типа Ахметова Бакаева Горшкова Чистякова да и Соболев с Глушенковым тоже не пригодятся, но главное купить удивляюсь почему не купили Комличенко с Руденко
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