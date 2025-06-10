Реакция Рабинера на внезапный уход Николича из ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением об отставке Марко Николича из ЦСКА.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством «армейцы» стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Николич все-таки ушел из ЦСКА в АЕК. Несмотря на всю сыпавшуюся в последние дни информацию, что всe уже решено, я вплоть до официальной новости из клуба думал, что серб всe же играет на повышение, агенты химичат, и в итоге все они получат свое – и он останется. Максим Орешкин вроде как все эти дни пытался повернуть процесс вспять. Но Хавьер Рибалта борьбу за Марко выиграл.

Тем, кто сейчас напирает на еврокубки, которые ждут греческий клуб, и это, мол, так вдохновило Николича, сообщаю: речь не о Лиге чемпионов и даже не о Лиге Европы, а о квалификации Лиги конференций – нижайшем из этих самых еврокубков. Ради такого никто никуда не срывается.

И пусть мне тогда кто-то ответит на главный вопрос: если Николич так хотел в еврокубки, даже самые убогие, что даже кушать не мог, зачем он прошлым летом, когда Россия уже два с половиной года была отлучена от еврокубков и этому не было видно ни конца, ни края, подписал контракт с ЦСКА, самым подсанкционным из всех российских футбольных клубов? Где тут хоть какая-то логика, кроме той, что в Греции его ждет жирный контракт на два миллиона и хорошо знакомый спортивный директор, с которым можно... Впрочем, стоп, дальше мысль развивать не буду.

Сам Марко, правда, в обращении к болельщикам ЦСКА, которым сейчас остается только посочувствовать, утверждает, что уходит «по личным причинам». Но единожды соврамши... За пять дней до того, как объявить клубу о своем решении, он в раздевалке после Кубка обещал команде в следующем сезоне биться за чемпионство. И никому в голову не могло прийти, что это блеф. Ему бы играть в больших и малых, этому Марко Николичу. Но после лжи про борьбу за чемпионство я не верю и словам про личные причины.

Николич провел не хорошую, а великолепную тренерскую работу в ЦСКА зимой-весной. Просто образцовую. Имея весьма ограниченную обойму игроков и получив зимой минимальное подкрепление, он перестроил тактическую модель и ромбом поставил в тупик абсолютно всех. Он не потерпел больше ни одного поражения в чемпионате, по делу обыграл будущего чемпиона, на 0:2 от чемпиона действующего в первом финале Пути РПЛ ответил победой в ответном и по итогам двух игр, прокачал Кисляка и другую молодежь вроде Глебова и Абдулкадырова, взял Кубок и положил в него медали. Лучше, чем Николич весной, сработать было невозможно.

Любопытно: если он снова захочет зайти на российский рынок, сначала в последний момент предпочтя Ближний Восток «Динамо», а затем поступив так с ЦСКА, что захотят прописать в контракте потенциальные работодатели? Что тогда перевесит – уважение к тренерскому уровню Николича или страх, что он в любой момент может снова повестись на предложение и ТАК кинуть?

Причем ладно бы в топ-5, ладно бы в Португалию или Нидерланды, откуда действительно можно сделать карьерный прыжок а-ля Слот или Аморим. Это было бы хоть бы в этом смысле объяснимо.

В Грецию, Бог ты мой! Где однажды один клуб выиграл Лигу конференций, а в следующий раз это произойдет лет через тридцать, и от России тут отличий никаких. Где в половине клубов задерживают зарплату. Где такая же обочина европейского футбола, как сейчас у нас, пусть и более теплая, и участвующая в еврокубках.

Если Николич откровенно и конкретно не расскажет про истинные причины ухода, то иной версии, кроме денег и прочих возможностей того же рода, у меня не будет. Тем более что и инсайд про непримиримые разногласия с замом спортдира ЦСКА Евгением Шевелевым, как я понимаю, Марко опроверг, сказав в целом, что никаких конфликтов не было.

Сейчас не рабовладельческий строй, и 600 тысяч долларов выкупа контракта, которые он заплатит, юридически позволяют ему уйти. В правовом поле к нему вопросов не будет.

Они останутся в поле человеческом.

Тренер подарил людям надежду, а потом обманул их. И команду, и болельщиков. Интересно, что сейчас думают красно-синие – вспоминая о сказке, которую подарил Марко весной. Тем обиднее.

Бездарный или посредственный человек разочаровать не может – потому что у него нет способности очаровать. А когда разочаровывает талантливый и проделавший роскошную работу – это больно», – написал Рабинер.