Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Беларусь - Россия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

71-летний Романцев ответил, что его стимулирует жить дальше

Сегодня, 09:03
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от участия в матче легенд «Спартака» против ветеранов сборной Молдавии (5:3).

Игра была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

– Для меня такие мероприятия очень важны, всегда соглашаюсь приехать. Этот матч был посвящен нашей Победе, нашим героям, для меня было за честь приехать на игру. На поле в составе «Спартака» вышли ребята, с которыми я играл и которых тренировал, только несколько человек не пересекались со мной.

– Встречи со своими воспитанниками что вам дают?

– Это дает мне стимул жить дальше, с ними нескучно. С кем‑то из ребят встречаюсь минимум раз в неделю, они молодцы, пропагандируют наш футбол, наш «Спартак».

  • Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
  • Тренер самостоятельно не работает 20 лет.
  • Сейчас Романцев занимает пост советника в «Пари НН».

Еще по теме:
Зимин предположил, что «Пари НН» возглавит Романцев 7
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба 8
Романцев высказался о рекорде Овечкина 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749537325
Так там у части персонажей теория "хочу умереть молодым и здоровым",какой с них,нахрен, "аккумулятор"? Вот козла во дворе забивать-"це дiло"!
Ответить
zigbert
1749554395
Это уже хорошо,когда есть интерес к жизни.
Ответить
Странник 09
1749556304
Спартак не твой вы его продали червиченко вопреки наказу Старостина, и напару развалили все основание созданное Бесковым. Себя великим не надо ставить.
Ответить
Главные новости
Фото«Манчестер Сити» объявил о втором трансфере за сутки
19:30
У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»
19:19
2
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
19:07
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
18:50
3
ЦСКА может вернуть тренера, при котором команда стала пятой в РПЛ
18:40
3
Переход Меньяна в «Челси» сорвался: подробности
18:06
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
23
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Все новости
Все новости
Мостовой высказался о трансфере Комличенко в «Локомотив»
19:00
Раскрыта дата медобследования Осипенко в «Зените»
18:18
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России
17:46
3
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
22
Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»
17:05
1
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Комличенко сделал выбор между «Макдональдсом» и «Вкусно – и точка»
16:16
7
ЦСКА не ведет переговоры с Личкой
15:49
4
Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»
15:34
7
Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России
15:15
5
Глушаков встал на защиту Николича: «Он же не божился»
15:00
2
Комличенко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
14:38
8
Личка близок к назначению в топ-клуб РПЛ
14:28
6
Опытный комментатор «Матч ТВ» сообщил о своем трансфере на Okko
14:00
1
ЦСКА и «Ахмат» могут совершить обмен игроками
13:58
7
Обращение «Ростова» к ушедшему в «Локо» Комличенко
13:25
2
ФотоДевушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения
13:05
19
«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко
12:50
37
В Кремле заявили, что футбол – это боль России
12:41
14
Комментарий ЦСКА по кандидатуре Осинькина
12:25
6
«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов
12:00
15
Комличенко после трансфера в «Локо» детально рассказал, как его уговаривал «Спартак» и лично Станкович
11:39
11
Раскрыта зарплата Комличенко в «Локо»
11:29
3
Видео«Локомотив» креативно сообщил о трансфере Комличенко, упомянув «Спартак»
11:20
9
Реакция Рабинера на внезапный уход Николича из ЦСКА
11:17
6
Комличенко подписал 3-летний контракт с московским клубом
11:08
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 