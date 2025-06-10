71-летний Романцев ответил, что его стимулирует жить дальше

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от участия в матче легенд «Спартака» против ветеранов сборной Молдавии (5:3).

Игра была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

– Для меня такие мероприятия очень важны, всегда соглашаюсь приехать. Этот матч был посвящен нашей Победе, нашим героям, для меня было за честь приехать на игру. На поле в составе «Спартака» вышли ребята, с которыми я играл и которых тренировал, только несколько человек не пересекались со мной.

– Встречи со своими воспитанниками что вам дают?

– Это дает мне стимул жить дальше, с ними нескучно. С кем‑то из ребят встречаюсь минимум раз в неделю, они молодцы, пропагандируют наш футбол, наш «Спартак».