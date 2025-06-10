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  • Губерниев – об уходе Николича из ЦСКА: «Помер Охрим, ну и хрен с ним»

Губерниев – об уходе Николича из ЦСКА: «Помер Охрим, ну и хрен с ним»

Сегодня, 01:00
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев надеется, что ЦСКА сменит Марко Николича на российского тренера.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Знаете, как было: «Помер Охрим, ну и хрен с ним». Считаю, что вспоминать Николича – себя не уважать.

ЦСКА желаю позвать нашего тренера, российского, чтобы не было разброда и шатаний.

У нас есть хорошие специалисты, которые должны работать в таком великом клубе, как ЦСКА», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Губерниев Дмитрий
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Комментарии (9)
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Mirak92
1749507433
Дурачек , опять головой *****...ся
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Snek
1749509909
Какого российского тренера? Черчесова? Шутит что ли?
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evgevg13
1749528399
Прям как про себя сказал...
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trener7
1749532901
Губерниев в своём репертуаре.
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Интерес
1749537632
ПРизывает всех игроков уезжать из страны,при малейшей возможности,а тренерами ставить, для оставшихся игроков и гастеров, отечественных.Теперь хоть понятно,как он умудряется успешно балансировать между Кремлём и "просвещённой Ойропой".
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...короче
1749538419
...на "дурке" санитары руки потирают. Ждут...
Ответить
Виктор-Трофимов-google
1749541277
губашлеп в своем репертуаре
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val69
1749541566
Когда ты исчезнешь из футбола, про тебя и не такое скажут... Скорее бы...
Ответить
Dr Metal
1749541587
Семака домой пора )
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