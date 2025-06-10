Губерниев – об уходе Николича из ЦСКА: «Помер Охрим, ну и хрен с ним»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев надеется, что ЦСКА сменит Марко Николича на российского тренера.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Знаете, как было: «Помер Охрим, ну и хрен с ним». Считаю, что вспоминать Николича – себя не уважать.

ЦСКА желаю позвать нашего тренера, российского, чтобы не было разброда и шатаний.

У нас есть хорошие специалисты, которые должны работать в таком великом клубе, как ЦСКА», – сказал Губерниев.