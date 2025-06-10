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  • Генич двумя словами описал инсайд о Садулаеве в ЦСКА за 11 миллионов

Генич двумя словами описал инсайд о Садулаеве в ЦСКА за 11 миллионов

Сегодня, 00:30
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в скорый переход Лечи Садулаева в ЦСКА на условиях «Ахмата».

Сообщалось, что армейцы перехватили вингера у «Краснодара», который отказался платить за трансфер требуемые 11 миллионов евро.

«Как Лечи может стоить 11 млн?! После Николича я уже боюсь оспаривать инсайды Панкова, но 11 млн, да еще и от ЦСКА – полнейшая хрень!

Думаю, Садулаев может уйти в лучшем случае за 4-5, ну максимум 6. Какие 11…🤦‍♂️» – написал Генич в своем телеграм-канале.

  • Садулаев всю карьеру проводит в «Ахмате»: 124 матча, 12 голов, 12 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Ранее фланговым нападающим также интересовался «Зенит».

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Садулаев Лечи Генич Константин
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Комментарии (5)
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trener7
1749532752
А морду ему маслом не намазать? Он мировая звезда?
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ScarlettOgusania
1749533581
за Лечи просто запятую забыли поставить - 1,1 млн...)
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Интерес
1749537127
Сколько за раба готовы отдать,столько он и стоил на момент сделки.Сейчас за всё у нас мы переплачиваем в 2-3 раза,ибо ни один производитель не согласится на прибыльность в 15-20 процентов и ожидание окупаемости бизнеса в 10-15 лет.Нет,только сегодня и сразу!
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Алим Терек
1749546308
Никто насильно не навязывает,пусть бегает за Ахмат.
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zigbert
1749554967
Конечно завышенная сумма контракта. Но ЦСКА хочет внести в сделку обмен Садулаева на Лукина.
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