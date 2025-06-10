Генич двумя словами описал инсайд о Садулаеве в ЦСКА за 11 миллионов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в скорый переход Лечи Садулаева в ЦСКА на условиях «Ахмата».

Сообщалось, что армейцы перехватили вингера у «Краснодара», который отказался платить за трансфер требуемые 11 миллионов евро.

«Как Лечи может стоить 11 млн?! После Николича я уже боюсь оспаривать инсайды Панкова, но 11 млн, да еще и от ЦСКА – полнейшая хрень!

Думаю, Садулаев может уйти в лучшем случае за 4-5, ну максимум 6. Какие 11…🤦‍♂️» – написал Генич в своем телеграм-канале.