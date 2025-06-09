Карпин ответил на вопросы о Медиалиге: «Спасибо, что не про лабубу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с Беларусью отвечал на вопросы о медийном футболе.
– Реально ли попасть из Медалиги в сборную? Просматриваете ли вы их игроков?
– Спасибо, что не про лабубу. Задайте себе этот вопрос сами. Сколько футболистов из Медиалиги попали в Премьер-лигу какой-то страны? Хоть одного знаете?
– В «Сморгони» есть.
– В России таких знаете? Кто-то из ФНЛ в сборной играет? Вот вам и ответ.
– Сможет ли команда из медиафутбола что‑то противопоставить команде из РПЛ?
– Что противопоставить? Любая команда может дать бой. Вы правильно понимаете, что я не слежу за этим. В Беларуси он тоже популярен?
– Говорят, что Дани Алвес приедет в Медиалигу. Вы включите матч с ним?
– Сколько ему лет? Я лучше на Онопко посмотрю. Что я не видел в исполнении Алвеса?
- На вопрос про игрушку Лабубу Карпин отвечал перед матчем с Нигерией (1:1).
- «Лабубу? Знаю, видел в соцсетях. Детские игрушки вешают на типа дорогие сумки. Они все разные, там не одно лицо. Чебурашка какой-то. Улыбка с зубами? У кого есть зубы? Скажите, что это Матвей Сафонов. На Баринова похож, не знаю», – сказал тогда тренер российской сборной.