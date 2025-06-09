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Генич предположил, почему Николич покинул ЦСКА

Сегодня, 21:00
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на отставку главного тренера ЦСКА Марко Николича

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Честно говоря, до последнего не верил, что Марко Николич покинет ЦСКА. Я думал, что это специально организованные вбросы, Николич пытается укрепить свои позиции по трансферам игроков.

Но, видите, все оказалось правдой. Для меня это боль и сенсация. Тренер в раздевалке говорит, что следующий наш совместный шаг – это чемпионство, а потом через неделю покидает команду.

Я сильно сомневаюсь, что тут вопрос Лиги конференций, Европы, отсутствия семьи. Скорее всего, это из-за внутриклубной атмосферы, Марко хотел что-то делать, но ему не позволяли.

Для меня это, честно говоря, неожиданность. И очень неприятная неожиданность. Мне обидно, что Николич покидает ЦСКА», – заявил Генич.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Генич Константин
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Комментарии (2)
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shahor
1749493038
Крупнейший провал руководства ЦСКА в новейшей истории.Просто какой то усиливающийся ураган творится с клубом после фактического отстранения Гинера от управления командой.Гуарирапу,начавшего забивать,и то не оставили.Интересно,конечно,кого поставят главным.На сегодняшний день кроме Ивича(да и то,если оный не задействован) достойной кандидатуры не видно.Николича хочу поблагодарить:кубок и бронза с командой без нормальных нападающих-дорогого стоит.
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FFR
1749494768
Все вокруг да около. Причина одна. Сейчас в Европе мягко говоря не уважают тренеров которые работают в России. Таким, не высокого полета тренерам как например Личка , все равно . А Николич по всей видимости хочет далеко пойти, поэтому хочет спасти свой имидж. Вот поэтому и он дернул из России, пока не поздно ,тем более предлагают вариант получше.
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