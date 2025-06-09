Генич предположил, почему Николич покинул ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на отставку главного тренера ЦСКА Марко Николича

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Честно говоря, до последнего не верил, что Марко Николич покинет ЦСКА. Я думал, что это специально организованные вбросы, Николич пытается укрепить свои позиции по трансферам игроков.

Но, видите, все оказалось правдой. Для меня это боль и сенсация. Тренер в раздевалке говорит, что следующий наш совместный шаг – это чемпионство, а потом через неделю покидает команду.

Я сильно сомневаюсь, что тут вопрос Лиги конференций, Европы, отсутствия семьи. Скорее всего, это из-за внутриклубной атмосферы, Марко хотел что-то делать, но ему не позволяли.

Для меня это, честно говоря, неожиданность. И очень неприятная неожиданность. Мне обидно, что Николич покидает ЦСКА», – заявил Генич.