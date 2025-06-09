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  • Карпин – о «Динамо»: «Откуда вы знаете? Знаете, что на заборе написано?»

Карпин – о «Динамо»: «Откуда вы знаете? Знаете, что на заборе написано?»

Сегодня, 20:45
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжает отрицать договоренность с «Динамо».

Сообщалось, что клуб объявит о заключении контракта до 16 июня.

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

– Гладышев оценил взаимодействие с вами, сказал, что ему было бы интересно поработать с вами в «Динамо». Как вы оцените взаимодействие с Ярославом в сборной, его игру?

– Если я его потренирую еще где‑то, то расскажу. По пяти дням сложно оценивать, акцент делался в матче с Нигерией больше на игроках, кто играл в старте.

Здесь буквально два дня на подготовку, после игры можно будет оценить его действия. Пока рано делать выводы по нему.

– Вы возглавили «Динамо».

– Откуда вы знаете?

– Я видел.

– Где?

– Читал в интернете.

– Знаете, что на заборе написано?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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Semenycch
1749491814
Недоделанный тренер сборной, так что по твоему на заборе написано?
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Cleaner
1749497750
Валера, как всегда, похамил...(((
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