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В ЦСКА прокомментировали отставку Николича

Сегодня, 17:42
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал заявление об уходе главного тренера Марко Николича.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Хочется сказать большое спасибо Марко за сезон, в котором были завоeваны бронзовые медали и Кубок России. Он объединил всех ребят, проделав отличную работу.

Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера исключительно стопроцентная.

Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий, тем более, Марко также сделал заявление.

Разумеется, у нас не было никаких ультиматумов и конфликтов, и мы просим СМИ более чистоплотно подходить к публикуемой информации.

Мы разочарованы, и это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать.

Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером и эффективным образом подготовиться к сезону – несмотря на правки, которые придётся внести в связи со сменой тренера.

Это обстоятельные вопросы, работу над которыми клуб сейчас активно ведет. Будем надеяться, что уже в ближайшее время наступит определённость.

Наша задача – сделать всe возможное, чтобы следующий сезон также стал успешен», – сказал Бабаев.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Бабаев Роман
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Комментарии (6)
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FWSPM
1749480597
обделались по полной что тут комментировать
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biber.ru
1749480909
То Марио, то Марко... Не берите никого больше с похожими именами!
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Тинез Розоп
1749486505
Когда конь меняет степь на кормушку во дворе, а всадника на телегу с навозом — он становится ослом.
Ответить
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