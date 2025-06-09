В ЦСКА прокомментировали отставку Николича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал заявление об уходе главного тренера Марко Николича.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Хочется сказать большое спасибо Марко за сезон, в котором были завоeваны бронзовые медали и Кубок России. Он объединил всех ребят, проделав отличную работу.

Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера исключительно стопроцентная.

Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий, тем более, Марко также сделал заявление.

Разумеется, у нас не было никаких ультиматумов и конфликтов, и мы просим СМИ более чистоплотно подходить к публикуемой информации.

Мы разочарованы, и это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать.

Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером и эффективным образом подготовиться к сезону – несмотря на правки, которые придётся внести в связи со сменой тренера.

Это обстоятельные вопросы, работу над которыми клуб сейчас активно ведет. Будем надеяться, что уже в ближайшее время наступит определённость.

Наша задача – сделать всe возможное, чтобы следующий сезон также стал успешен», – сказал Бабаев.