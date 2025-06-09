Николич обратился к болельщикам ЦСКА

ЦСКА опубликовал обращение экс-тренера Марко Николича, решившего покинуть клуб.

«Дорогие болельщики, в пятницу вечером я позвонил Максиму Орешкину, Евгению Гинеру и Роману Бабаеву, чтобы сообщить о своем решении покинуть ПФК ЦСКА.

Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов.

Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать.

Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда.

Я говорил о болельщиках каждый раз на пресс-конференциях и в интервью, говорю сейчас и буду всегда рассказывать всем друзьям, насколько фанаты делали нашу команду сильнее: объединяли, окрыляли, вдохновляли.

Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их – эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе.

У меня прекрасные отношения со всем руководством, сотрудниками, конечно, футболистами, которые поверили в идеи нашего штаба и были вознаграждены медалями и Кубком России.

Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные футболисты, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат выигрывать и радовать болельщиков.

Я благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, что наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше.

Однако при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов – это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено.

И однажды я обязательно буду бесконечно рад вновь оказаться на нашем стадионе. ЦСКА всегда будет первым!» – говорится в обращении серба.