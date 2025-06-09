Головин объяснил высокую травматичность в сезоне-2024/25

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о травмах, преследовавших его в прошедшем сезоне.
– Сколько матчей в этом году вы провели с больным голеностопом?
– Полгода. Если брать только этот сезон, то сто процентов от голеностопа у меня случились и другие травмы, мышечные.
Травма голеностопа была механической – я блокировал удар.
– Вас тестировали перед тем, как выпустить в общую группу? Смотрели мышечный дисбаланс?
– Смотрели, все нормально. Процент не помню, просто мне сказали, что все в порядке.
– Вы еще со времен ЦСКА говорили, что не любите тейпироваться. Сейчас тейпируетесь?
– Это проблема моего голеностопа. Я пытался тейпироваться, может, неделю.
– А как вы думаете, сколько должен тейпироваться футболист после травмы голеностопа?
– Думаю, около месяца.
- Головин в сезоне-2024/25 провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Он не играет с 5 апреля из-за травмы.
- Российский футболист в «Монако» с 2018 года.