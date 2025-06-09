Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Головин объяснил высокую травматичность в сезоне-2024/25

Сегодня, 14:14

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о травмах, преследовавших его в прошедшем сезоне.

– Сколько матчей в этом году вы провели с больным голеностопом?

– Полгода. Если брать только этот сезон, то сто процентов от голеностопа у меня случились и другие травмы, мышечные.

Травма голеностопа была механической – я блокировал удар.

– Вас тестировали перед тем, как выпустить в общую группу? Смотрели мышечный дисбаланс?

– Смотрели, все нормально. Процент не помню, просто мне сказали, что все в порядке.

– Вы еще со времен ЦСКА говорили, что не любите тейпироваться. Сейчас тейпируетесь?

– Это проблема моего голеностопа. Я пытался тейпироваться, может, неделю.

– А как вы думаете, сколько должен тейпироваться футболист после травмы голеностопа?

– Думаю, около месяца.

  • Головин в сезоне-2024/25 провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Он не играет с 5 апреля из-за травмы.
  • Российский футболист в «Монако» с 2018 года.

Еще по теме:
Головин рассказал об опыте съемок в рекламе: «В Gillette заставляли бриться полтора часа» 2
Обинна определил двух игроков сборной России, которые делают разницу
Сафонов, Головин и Кузяев подешевели на Transfermarkt 8
Источник: «Это футбол, брат!»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Николич обратился к болельщикам ЦСКА
16:50
2
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
16:41
3
Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира
16:29
⚡️ ЦСКА объявил об уходе Николича
16:21
4
«Спартак» определился с альтернативой для Комличенко
16:16
9
Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью
16:08
2
Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА
16:00
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
15:50
«Локомотив» снизил отступные за Батракова
15:40
1
ФотоСамый дорогой футболист «Зенита» женился на бразильской модели
15:30
15
Все новости
Все новости
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
15:50
Головин объяснил высокую травматичность в сезоне-2024/25
14:14
Головин рассказал об опыте съемок в рекламе: «В Gillette заставляли бриться полтора часа»
11:53
2
Хвичу ограбили во Франции
01:11
4
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Сафонов сделал заявление о своем положении в «ПСЖ»
7 июня
7
Капелло оценил шансы Сафонова сместить Доннарумму в «ПСЖ»
6 июня
2
Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»
5 июня
2
Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ»
4 июня
13
Сафонов учит игроков «ПСЖ» русским словам: «Все матерные»
4 июня
10
«ПСЖ» может купить украинского футболиста и избавиться от Сафонова
3 июня
11
Сафонов, Головин и Кузяев подешевели на Transfermarkt
3 июня
8
Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова
3 июня
8
Сафонов погасил весь долг по алиментам
2 июня
31
Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра»
2 июня
8
Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»
1 июня
9
Тумилович заявил, что Доннарумма добился прогресса благодаря Сафонову
1 июня
Во Франции оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
4
Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из-за жадности «ПСЖ»
1 июня
4
Определен 1-й участник клубного ЧМ-2029
1 июня
Семин оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»
1 июня
2
Статистика Сафонова по итогам 1-го сезона в «ПСЖ»
1 июня
2
6-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1
30 мая
10 лучших дриблеров мира по версии Give me Sport – есть экс-игрок РПЛ
29 мая
1
Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»
29 мая
5
7-кратному чемпиону Франции запретили трансферы из-за долга в 2000 евро
27 мая
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
26 мая
1
Форвард «Барселоны» перейдет в «Монако» Головина
24 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 