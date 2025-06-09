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  • Головин рассказал об опыте съемок в рекламе: «В Gillette заставляли бриться полтора часа»

Головин рассказал об опыте съемок в рекламе: «В Gillette заставляли бриться полтора часа»

Сегодня, 11:53
2

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, почему отказывался от рекламных контрактов.

– Публично известно, что у вас последний большой рекламный контракт – это Gillette в 2019 году, сразу после ЧМ. Вас не удивляет, что к вам не приходят большие бренды?

– Было много предложений от подобных реклам, на уровне Gillette. В Gillette я провел столько времени, что это был просто ужас.

– Вы сами отказывались? Почему?

– Просто не хотел.

– Сколько времени заняли съемки в Gillette?

– Они даже прислали свой самолет. Я прилетел в Москву, с самолета сразу начались съемки, утром, длились 11 часов. Ради 12-секундного ролика. Заставляли бриться полтора часа, появлялось раздражение, ждали час, когда пройдет раздражение, и это все по кругу. Я это один раз сделал и понял, что больше не хочу.

– Но есть же другие, менее травмирующие бренды.

– За последние 2-3 года ко мне никто не обращался из российских брендов. Но если бы сейчас ко мне кто-то обратился, я бы не сразу дал отказ. Я бы сначала посмотрел, подумал, и если мне это интересно, то я, может быть, согласился. Но ко мне еще никто не обращался.

– А вы высказывали недовольство на площадке Gillette?

– Ничего не говорил. Просто страдал.

  • 29-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • За сборную России хавбек провел 48 матчей, забил 6 голов.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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Комментарии (2)
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Круче чем вареные яица
1749463386
Интересно, а сколько лейс пришлось съесть Аршавину?
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