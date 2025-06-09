Червиченко – об уходе Николича: «Из руководства «Спартака» сделали петрушек, а ЦСКА просто не хочет в эти игры играть»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, справедливы просьбы главного тренера ЦСКА Марко Николича об усилении состава. Ожидается, что тренер перейдет в АЕК.

«Тут вопрос не о справедливости, а о стоимости и об источнике происхождения усилений. Потому что армейцы видят свой план и видят своих кандидатов на усиление. Не всегда они сходятся с кандидатурами, которые предлагает тренер.

Это же не «Спартак», где Станкович затащил этого Гарсию за 20 миллионов, и все понимают, что из руководства «Спартака» сделали петрушек. Армейцы просто не хотят в эти игры играть. В этом плане они молодцы.

Этим демаршем Николич точно поставил крест на возможности появления в российском футболе в следующий раз», – сказал Червиченко.