Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – об уходе Николича: «Из руководства «Спартака» сделали петрушек, а ЦСКА просто не хочет в эти игры играть»

Червиченко – об уходе Николича: «Из руководства «Спартака» сделали петрушек, а ЦСКА просто не хочет в эти игры играть»

Сегодня, 09:31
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, справедливы просьбы главного тренера ЦСКА Марко Николича об усилении состава. Ожидается, что тренер перейдет в АЕК.

«Тут вопрос не о справедливости, а о стоимости и об источнике происхождения усилений. Потому что армейцы видят свой план и видят своих кандидатов на усиление. Не всегда они сходятся с кандидатурами, которые предлагает тренер.

Это же не «Спартак», где Станкович затащил этого Гарсию за 20 миллионов, и все понимают, что из руководства «Спартака» сделали петрушек. Армейцы просто не хотят в эти игры играть. В этом плане они молодцы.

Этим демаршем Николич точно поставил крест на возможности появления в российском футболе в следующий раз», – сказал Червиченко.

  • Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • «Спартак» зимой приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро.

Еще по теме:
Червиченко предложил кандидатов на замену Николичу в ЦСКА 7
Червиченко – о ситуации с Николичем: «Югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки» 4
Червиченко – о трансфере «Спартака»: «Самая фееричная неудача, возможно, всей РПЛ» 24
Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Николич Марко Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1749451499
Определяющим всегда являлся второй сезон, поэтому, еще посмотрим на Гарсию. Этот толстяк хоть один нормальный свой трансфер сможет назвать?
Ответить
ScarlettOgusania
1749452907
откровенную чушь городит Червяк про то, "какие молодцы кони", что накупили Николичу шлак из Бразилии, который с ним не был согласован - Алерандро и Вильягру, которые и не играли совсем весной, зато "кони не хотят в эти игры играть"...)) и не Червяку решать, будут приглашать Николича на работу в РПЛ или нет, пусть "кресты" ставит на своей толстой жопе - оно и сподручнее...))
Ответить
Vitaga
1749453542
дурость несет. он занимает позицию администрации тупо не понимая футбольной жизни. с него и пошел развал Спартака. Николич 100% прав требуя убрать зарвавшегося чиновника. всегда должен решать тренер - он рулевой а не прихлебатели пусть и фаны но присоски. ну не может обслуга решать как играть за режиссера. именно главной фигурой должен быть тренер а не какие то административные крендели. их дело не мешать.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1749455304
Почаще бы эти гастеры уходили таким образом,может быть наших тогда прибавилось и тренеров,и игроков молодых,а не латиносов,не понятно зачем,и под какие турниры покупаемых
Ответить
rash1959
1749462215
Может юридическая служба этих "петрушек" всё таки осадит червя? Или они действительно петрушки?
Ответить
FWSPM
1749464297
Сам ты петрушка помойная )))
Ответить
Главные новости
Николич обратился к болельщикам ЦСКА
16:50
2
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
16:41
3
Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира
16:29
⚡️ ЦСКА объявил об уходе Николича
16:21
4
«Спартак» определился с альтернативой для Комличенко
16:16
9
Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью
16:08
2
Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА
16:00
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
15:50
«Локомотив» снизил отступные за Батракова
15:40
1
ФотоСамый дорогой футболист «Зенита» женился на бразильской модели
15:30
15
Все новости
Все новости
Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА
16:00
1
«Локомотив» снизил отступные за Батракова
15:40
1
ФотоСамый дорогой футболист «Зенита» женился на бразильской модели
15:30
15
Манише вспомнил, что его испугало в России: «Это вообще нормально?»
15:15
7
Видео«Крылья Советов» объявили об уходе пяти игроков
14:38
2
В «Зените» приняли решение по Тимощуку и Анюкову
13:59
5
Каррера рассказал, как предлагал выпить пива с игроками «Спартака»
13:31
1
Медведев объяснил, почему на российские стадионы не возвращается пиво
13:23
2
Названо препятствие для перехода Сергеева в «Динамо»
13:19
1
Стало известно решение ЦСКА по Осинькину
12:50
4
Реакция Радимова на ситуацию с Николичем: «Он не в рабстве»
12:37
3
ФотоСильянов подписал новый контракт с «Локо»
12:28
1
Фото«Локомотив» продлил контракт с Батраковым в день его рождения
12:16
1
Червиченко предложил кандидатов на замену Николичу в ЦСКА
10:41
7
Три клуба РПЛ поборются за защитника «Урала»
10:05
Червиченко – об уходе Николича: «Из руководства «Спартака» сделали петрушек, а ЦСКА просто не хочет в эти игры играть»
09:31
7
Червиченко – о ситуации с Николичем: «Югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки»
09:01
4
Реакция Колыванова на ситуацию с Николичем: «Под него построили всю команду, а он берeт и бросает»
08:29
10
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
22
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
2
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
16
Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»
Вчера, 23:00
4
Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»
Вчера, 22:54
7
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку
Вчера, 22:26
1
Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России
Вчера, 22:10
1
Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА
Вчера, 21:58
4
«Зенит» вступил в борьбу с «Динамо» за Осипенко
Вчера, 21:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 