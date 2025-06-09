Червиченко – об уходе Николича: «Из руководства «Спартака» сделали петрушек, а ЦСКА просто не хочет в эти игры играть»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, справедливы просьбы главного тренера ЦСКА Марко Николича об усилении состава. Ожидается, что тренер перейдет в АЕК.
«Тут вопрос не о справедливости, а о стоимости и об источнике происхождения усилений. Потому что армейцы видят свой план и видят своих кандидатов на усиление. Не всегда они сходятся с кандидатурами, которые предлагает тренер.
Это же не «Спартак», где Станкович затащил этого Гарсию за 20 миллионов, и все понимают, что из руководства «Спартака» сделали петрушек. Армейцы просто не хотят в эти игры играть. В этом плане они молодцы.
Этим демаршем Николич точно поставил крест на возможности появления в российском футболе в следующий раз», – сказал Червиченко.
- Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
- АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
- «Спартак» зимой приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
Источник: радио «Движение»