Червиченко – о ситуации с Николичем: «Югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с возможным уходом Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Честно говоря, думал, что югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки. Когда в межсезонье начинаются песни про повышение зарплаты. Уезжают, потом не возвращаются, пока не получат каких-то леденцов.

Чем всегда занимались югославы, тренеры и футбольные директоры, – это активное участие в трансферах. Скорее всего, именно в этом ключе не смогли договориться, и отсюда такой расход.

Всe это сказки венского леса – про семью и про лучшие условия… Скорее всего, в планах этой группы, которая Николича туда заводила, как раз и было наполнение армейцев какими-то игроками, на которых можно ещe немножко заработать.

Но в ЦСКА в этом плане жeстко: они сами всегда занимаются трансферной политикой и не дают залезать ни агентским, ни тренерским командам в свой карман. Поэтому, видимо, и сказали: «Нет». Ну и, поняв, что тут, кроме как с зарплатой, особо ничего не придумаешь, – наверное, решили уйти», – сказал Червиченко.