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  • Червиченко – о ситуации с Николичем: «Югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки»

Червиченко – о ситуации с Николичем: «Югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки»

Сегодня, 09:01
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с возможным уходом Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Честно говоря, думал, что югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки. Когда в межсезонье начинаются песни про повышение зарплаты. Уезжают, потом не возвращаются, пока не получат каких-то леденцов.

Чем всегда занимались югославы, тренеры и футбольные директоры, – это активное участие в трансферах. Скорее всего, именно в этом ключе не смогли договориться, и отсюда такой расход.

Всe это сказки венского леса – про семью и про лучшие условия… Скорее всего, в планах этой группы, которая Николича туда заводила, как раз и было наполнение армейцев какими-то игроками, на которых можно ещe немножко заработать.

Но в ЦСКА в этом плане жeстко: они сами всегда занимаются трансферной политикой и не дают залезать ни агентским, ни тренерским командам в свой карман. Поэтому, видимо, и сказали: «Нет». Ну и, поняв, что тут, кроме как с зарплатой, особо ничего не придумаешь, – наверное, решили уйти», – сказал Червиченко.

  • Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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ilich55
1749450304
Капитализм с не человеческим лицом он такой.
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ScarlettOgusania
1749453490
несмотря на отговорки Брейдо про "семейные ценности" и тупизм Червя про уход Николича с "югославскими штучками", еще неизвестно, кто на самом деле выиграл в этой ситуации... Николич в любом случае при своих интересах перешел в АИК, а вот чем будут крыть такой "облом" кони, непонятно - Игнашевич, Григорян, Осинькин с Мостовым на старте и всегда готовы...)
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Mirak92
1749457726
покажи того кто скажет, что зарплата не важна
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