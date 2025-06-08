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Канчельскис обратился к руководству «Спартака»

Вчера, 23:59
8

Андрей Канчельскис потребовал от руководства «Спартака» публичного объявления целей на сезон.

«Лично я не понимаю, куда движется «Спартак» и как он планирует жить дальше. Заметьте, руководство клуба ни разу не называло четких целей на сезон и не говорило, к чему оно стремится глобально.

Пусть глава клуба придет на «Дом-2», как я называю «Матч ТВ», и озвучит цели команды. Иначе выходит, что в конце каждого сезона руководители «Спартака» начинают играть в стрелочников и перекладывать вину друг на друга», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Из Кубка команда выбыла на стадии финала Пути регионов.
  • Несмотря на результаты, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
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Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1749416821
А тебя только Спартак интересует, или все уже объявили, один Спартак остался. С какой целью интерес?
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кайрос
1749417455
Андрей Канчельскис потребовал от руководства «Спартака» публичного объявления целей на сезон.======= Хто такой Канчельскис шобы чего то там требовать ? Да , был когда то хорошим игроком.А щас он кто ?...Тренером был в клубах первой лиги--нет результатов. Даже гендиром был в казахстанском Тоболе. Ушел со скандалом--грозился до президента Казахстана дойти..И чо ? ..Потом в московском баре ему в табло накидали..за его пи..здеж.. Канчельскис просто пи..здобол. Сам до такого довел--шо нет серъезного отношения к его словам.
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рылы
1749418058
позор! в очередной раз стало очень стыдно за спартаг!
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lejnin
1749419333
Одни балаболы перед прошлым чемпионатом уже объявляли цели, в итоге пришлось выдумать новый юбилейный сезон...так что - пусть Спартак просто играет и выигрывает, а цели пусть только немытые рассказывают на прикормленном СрачТВ ))
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IVANRUS777
1749420117
Какое вообще Канчельских имеет отношение к Спартаку, чтобы вообще чего то требовать от его руководства. Этот хмырь ненавидящий Спартак ещё имеет наглость чего то то там требовать и обращаться к руководству красно-белых. Без тебя разберутся! А если кто и может что то требовать, так это ветераны Спартака, а не Динамо Киев и МЮ.
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Plyash
1749423431
Похоже , курево просроченное попалось ...
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