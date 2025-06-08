Канчельскис обратился к руководству «Спартака»

Андрей Канчельскис потребовал от руководства «Спартака» публичного объявления целей на сезон.
«Лично я не понимаю, куда движется «Спартак» и как он планирует жить дальше. Заметьте, руководство клуба ни разу не называло четких целей на сезон и не говорило, к чему оно стремится глобально.
Пусть глава клуба придет на «Дом-2», как я называю «Матч ТВ», и озвучит цели команды. Иначе выходит, что в конце каждого сезона руководители «Спартака» начинают играть в стрелочников и перекладывать вину друг на друга», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Из Кубка команда выбыла на стадии финала Пути регионов.
- Несмотря на результаты, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
Источник: «Евро-футбол»