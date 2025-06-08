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  • Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»

Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»

Вчера, 23:00
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался относительно возможно ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Серб должен возглавить АЕК.

– Вас удивило решение Николича покинуть ЦСКА?

– Да. Наверное, здесь есть вопросы к тем людям, что составляли контракт, раз он может просто так взять и выкупить себя.

Есть второй момент. Я помню, когда была ситуация, что перед Личкой ему предлагали возглавить «Динамо», но Николич уехал в Эмираты. Поэтому, наверное, у него есть какие-то свои финансовые правила. Он – сильный тренер, два раза выиграл Кубок России и взял бронзу.

– Если вдруг так случится, что Николич передумает или его каким-то образом уговорят, стоит ли оставлять у руля немотивированного специалиста?

– Наверное, у него есть свой агент. Как они там ведут свои дела, мне некорректно обсуждать это. Может, они хотят за счeт вот этих ситуаций поднять ему здесь зарплату. Поэтому надо быть внутри, чтобы не просто слухи собирать. Но это не моe, честно скажу.

– После подобного поведения дорога для Николича в РПЛ будет закрыта?

– Я не думаю, потому что он – тренер серьезного уровня. Какие там закрытия? Два трофея выиграл, почему нет? Я не вижу в этом проблем.

– На ваш взгляд, кто сейчас выглядит оптимальной заменой для Николича в ЦСКА?

– Тут надо знать, какие финансы будут, какие приобретения и прочее. Поэтому это даже некорректно обсуждать. Есть футбольный клуб ЦСКА, а у него есть целый спортивный сектор. Давайте, я не буду сейчас рассказывать, кого можно взять. Кто платит, тот и заказывает музыку.

  • Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко
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