Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб стоит больше сосредоточиться на молодых российских игроках, чем на приобретении южноамериканцев.
– «Зенит» приобретает Жерсона более чем за 33 миллиона евро. Оправдано ли такое вложение?
– Что касается «Зенита», я бы был счастлив, когда играли бы молодые русские игроки. Сейчас для меня это просто игроки из Южной Америки, это ничего мне не говорит. Там их много играет, но все равно «Зенит» – не чемпион.
– Сейчас есть интерес к Батракову из «Локомотива». Вы думаете, лучше потратиться на него?
– Я его не знаю. К сожалению, я не видел уже три года ни одну игру русских команд. Здесь ничего такого не можно смотреть в Чехии. Я просто читаю в интернете.
– Как вы думаете, в грядущем сезоне «Зенит» сможет вернуть себе титул чемпиона?
– Может вернуть. Для него это будет очень тяжелая работа, Я все равно вам говорю, что мне не нравится эта политика «Зенита». Просто такая политика, когда сами латиноамериканские ребята играют. Это русская команда. Всегда была русская команда.
- «Зенит» претендует на полузащитника «Фламенго» Жерсона и готов заплатить за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.
- В этом году 28-летний полузащитник провел за бразильский клуб 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова 25 миллионов евро.
- 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за московский клуб 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.