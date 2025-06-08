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  • Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»

Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»

Вчера, 22:54
5

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб стоит больше сосредоточиться на молодых российских игроках, чем на приобретении южноамериканцев.

«Зенит» приобретает Жерсона более чем за 33 миллиона евро. Оправдано ли такое вложение?

– Что касается «Зенита», я бы был счастлив, когда играли бы молодые русские игроки. Сейчас для меня это просто игроки из Южной Америки, это ничего мне не говорит. Там их много играет, но все равно «Зенит» – не чемпион.

– Сейчас есть интерес к Батракову из «Локомотива». Вы думаете, лучше потратиться на него?

– Я его не знаю. К сожалению, я не видел уже три года ни одну игру русских команд. Здесь ничего такого не можно смотреть в Чехии. Я просто читаю в интернете.

– Как вы думаете, в грядущем сезоне «Зенит» сможет вернуть себе титул чемпиона?

– Может вернуть. Для него это будет очень тяжелая работа, Я все равно вам говорю, что мне не нравится эта политика «Зенита». Просто такая политика, когда сами латиноамериканские ребята играют. Это русская команда. Всегда была русская команда.

  • «Зенит» претендует на полузащитника «Фламенго» Жерсона и готов заплатить за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.
  • В этом году 28-летний полузащитник провел за бразильский клуб 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
  • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова 25 миллионов евро.
  • 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за московский клуб 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
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Комментарии (5)
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Тинез Розоп
1749413605
Была Русская команда ,стала Позором…( спасибо Газпрому)
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кайрос
1749414962
«Зенит» приобретает Жерсона более чем за 33 миллиона евро. Оправдано ли такое вложение?======Канеш .Ведь Зенит готовится к Лиге Чемпионов.Гы гы
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Интерес
1749415162
Вот бедолага, вот страна! Интернета нет, видимо.Или желания.Или дрейфит, что жена засечёт при просмотре и заложит.Продвинутая демократия!
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Ловкий Бубен
1749422986
Это специальная тактика и стратегия Семака , вы ничего не понимаете, по указанию сверху нужно было умиротворить нацболов…
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