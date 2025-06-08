Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб стоит больше сосредоточиться на молодых российских игроках, чем на приобретении южноамериканцев.

– «Зенит» приобретает Жерсона более чем за 33 миллиона евро. Оправдано ли такое вложение?

– Что касается «Зенита», я бы был счастлив, когда играли бы молодые русские игроки. Сейчас для меня это просто игроки из Южной Америки, это ничего мне не говорит. Там их много играет, но все равно «Зенит» – не чемпион.

– Сейчас есть интерес к Батракову из «Локомотива». Вы думаете, лучше потратиться на него?

– Я его не знаю. К сожалению, я не видел уже три года ни одну игру русских команд. Здесь ничего такого не можно смотреть в Чехии. Я просто читаю в интернете.

– Как вы думаете, в грядущем сезоне «Зенит» сможет вернуть себе титул чемпиона?

– Может вернуть. Для него это будет очень тяжелая работа, Я все равно вам говорю, что мне не нравится эта политика «Зенита». Просто такая политика, когда сами латиноамериканские ребята играют. Это русская команда. Всегда была русская команда.