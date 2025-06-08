Миранчук стал лучшим игроком месяца в клубе МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам мая.
«Браво, Алексей», – написал клуб на своей странице в соцсети X.
В этом месяце он забил 1 гол, сделал 4 ассиста (по системе МЛС), нанес 5 ударов по воротам и сделал 11 ключевых передач в 7 матчах.
- Всего 29-летний россиянин провел за «Атланту Юнайтед» 17 матчей в текущем сезоне.
- Команда занимает 13-е место в Восточной конференции с 17 очками после 17 игр.
Источник: страница «Атланты Юнайтед» в соцсети X