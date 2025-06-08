Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Миранчук стал лучшим игроком месяца в клубе МЛС

Вчера, 22:06

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам мая.

«Браво, Алексей», – написал клуб на своей странице в соцсети X.

В этом месяце он забил 1 гол, сделал 4 ассиста (по системе МЛС), нанес 5 ударов по воротам и сделал 11 ключевых передач в 7 матчах.

  • Всего 29-летний россиянин провел за «Атланту Юнайтед» 17 матчей в текущем сезоне.
  • Команда занимает 13-е место в Восточной конференции с 17 очками после 17 игр.

Еще по теме:
Алексей Миранчук попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС 2
Миранчук попал в сборную тура МЛС
Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1
Источник: страница «Атланты Юнайтед» в соцсети X
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости
01:45
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
01:23
1
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
00:54
5
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
00:43
14
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
5
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
Вчера, 23:45
2
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
ФотоМиранчук стал лучшим игроком месяца в клубе МЛС
Вчера, 22:06
ФотоАлексей Миранчук попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
6 июня
2
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
4 июня
6
Месси задумался об уходе из МЛС: известна причина
3 июня
5
У 37-летнего Месси 2+2 в матче МЛС
1 июня
ФотоМиранчук попал в сборную тура МЛС
30 мая
Миранчук прокомментировал победу «Атланты» над «Орландо» с его 1+1
29 мая
Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру Майами» победу над «Монреалем»
29 мая
Алексей Миранчук забил гол и сделал результативную передачу в матче МЛС
29 мая
2
Месси и Суарес основали футбольный клуб
27 мая
5
Месси опередил Роналдиньо по голам со штрафных – больше только у двух игроков
27 мая
Миранчук отметился голевой передачей в матче МЛС
27 мая
Стал известен новый клуб Модрича
23 мая
3
Месси выбрал любимый гол в карьере
22 мая
2
ВидеоБекхэм сделал подарок Овечкину
18 мая
1
Фото«Интер Майами» продлил контракт с экс-игроком «Барселоны»
15 мая
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
15 мая
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
15 мая
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
15 мая
МЛС. «Интер Майами» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Месси не забил, у Альбы два голевых паса
15 мая
Болельщики «Атланты» обозлились на Миранчука: требуют отправить его в Сибирь и вернуть деньги за трансфер
11 мая
9
«Атланта» проиграла в МЛС «Чикаго», Миранчук привез пенальти
11 мая
Фанаты «Интера Майами» призвали клуб избавиться от Месси
3 мая
13
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
28 апреля
Реакция Месси на смерть Папы Римского
21 апреля
7
Месси назвал 5 футболистов, за игрой которых следят его сыновья
20 апреля
1
ВидеоШапи обогнал Месси по количеству ассистов в МЛС
20 апреля
3
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
20 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 