Миранчук стал лучшим игроком месяца в клубе МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам мая.

«Браво, Алексей», – написал клуб на своей странице в соцсети X.

В этом месяце он забил 1 гол, сделал 4 ассиста (по системе МЛС), нанес 5 ударов по воротам и сделал 11 ключевых передач в 7 матчах.