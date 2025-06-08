«Зенит» и «Спартак» поборются за Жедсона Фернандеша

«Зенит» и «Спартак» предложили «Бешикташу» по 25 миллионов евро за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.

Стамбульский клуб готов продать португальца за 30 миллионов евро. При этом 50 процентов от суммы трансфера причитается бывшему клубу хавбека – «Бенфике».