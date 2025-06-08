«Зенит» и «Спартак» поборются за Жедсона Фернандеша

«Зенит» и «Спартак» предложили «Бешикташу» по 25 миллионов евро за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.
Стамбульский клуб готов продать португальца за 30 миллионов евро. При этом 50 процентов от суммы трансфера причитается бывшему клубу хавбека – «Бенфике».
- 26-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfeermarkt оценивает стоимость португальца в 18 миллионов евро.
Источник: страница Son Haber в соцсети X