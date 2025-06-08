Глушаков назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ

Чемпион России в составе «Спартака», экс-полузащитник «Ростова», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков определил трех лучших игроков РПЛ в сезоне-2024/25.

«Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с «Краснодаром», а Батраков в принципе стабильно сыграл, может быть, за исключением последних матчей, но не только он, но и команда не очень хорошо сыграла», – сказал Глушаков.