Глушаков назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ

Чемпион России в составе «Спартака», экс-полузащитник «Ростова», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков определил трех лучших игроков РПЛ в сезоне-2024/25.
«Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с «Краснодаром», а Батраков в принципе стабильно сыграл, может быть, за исключением последних матчей, но не только он, но и команда не очень хорошо сыграла», – сказал Глушаков.
- 31-летний защитник Осипенко провел за «Ростов» в РПЛ в минувшем сезоне 30 матчей, забил 9 голов, отдал 4 передачи.
- 32-летний нападающий Кордоба сыграл за «Краснодар» в РПЛ в прошедшем сезоне в 25 встречах, отметился 12 голами и 7 ассистами.
- 19-летний полузащитник Батраков принял участие в 29 встречах за «Локомотив» в минувшем чемпионате России, забил 14 мячей, отдал 7 голевых передач.
Источник: ТАСС