Мамаев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев назвал лучшего тренера РПЛ по итогам минувшего сезона.

«Лучший тренер сезона для меня очевиден – Мурад Мусаев. Я не раз говорил, что за всю свою продолжительную карьеру я редко встречал такие интересные тренировки, как у него.

Люди, которые сейчас продолжат его критиковать, будут выглядеть просто смешно. Человек не словом, а делом показал, что может давать результат, создавать чемпионскую команду и держать ее в тонусе. Мусаев – заслуженно лучший тренер сезона», – сказал Мамаев.