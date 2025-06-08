Мамаев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев назвал лучшего тренера РПЛ по итогам минувшего сезона.
«Лучший тренер сезона для меня очевиден – Мурад Мусаев. Я не раз говорил, что за всю свою продолжительную карьеру я редко встречал такие интересные тренировки, как у него.
Люди, которые сейчас продолжат его критиковать, будут выглядеть просто смешно. Человек не словом, а делом показал, что может давать результат, создавать чемпионскую команду и держать ее в тонусе. Мусаев – заслуженно лучший тренер сезона», – сказал Мамаев.
- «Краснодар» в минувшем сезоне впервые в истории стал чемпионом России.
- Мамаев играл за «быков» в 2013–2019 годах.
- Мусаев работал с основным составом «Краснодара» в 2018–2020 годах. Повторно возглавил команду в марте 2024-го.
Источник: Sport24