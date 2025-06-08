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  • Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад, оценил свой вклад в чемпионство клуба

Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад, оценил свой вклад в чемпионство клуба

Вчера, 16:59
17

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что внес больший вклад в развитие клуба за время работы в нем.

«Я порадовался победе «Краснодара» в РПЛ из-за того, что я внeс большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ, но в итоге ушeл из-за конфликта со спортивным отделом.

Я изменил стиль и психологию «Краснодара». Сделал футбол команды более ярким и зрелищным. И тогда же я был на месте, где потом построили арену «Краснодара». Это был пустырь. Галицкий сказал мне, что скоро здесь будет стадион. Тогда я не поверил этому. Как показало время, я ошибся», – сказал Ташуев.

  • Ташуев возглавлял «Краснодар» в сезоне-2010 в Первом дивизионе. Тогда команда заняла 5-е место, но повысилась в классе из-за снятия и недопуска других команд.
  • В минувшем сезоне «Краснодар» занял 1-е место в чемпионате России, набрав 67 очков в 30 матчах. «Зенит» отстал от «быков» на 1 балл и остался 2-м.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Ташуев Сергей
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Комментарии (17)
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The only one
1749392217
Он что- прикалывается? Или типа: сам себя не похвалишь...
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Цугундeр
1749392520
"А Серёжа молодец." )
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The only one
1749392551
А что же, если такой ахренительный тренер не сделал Ахмат чемпионом? Только внёс большой вклад в вылет команды в фнл. Но об этом скромно молчит...
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...короче
1749393185
..."Под моим чутким руководством"(с)...
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FCSpartakM
1749393860
вывел с пятого места, чудик
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Spartak_forv@
1749393888
Ну примерно так же к чемпионству Краснодара причастны Адам и Ева
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Artemka444
1749397183
Да мужик скромняга прям Медальку ему пришлите
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Damir07
1749398754
Дааааа пиз..... Может мы и дворников которые работали вспомним За 15 лет там состав 15 раз менялся ты каким боком тут
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Plyash
1749401322
Да уж , Ташуев от скромности не умрёт , так может быть , обсерится...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749409573
Не по спортивному принципу команда тогда вышла и не стыдно ещё об этом вспоминать этому тренеру)))
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