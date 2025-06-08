Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад, оценил свой вклад в чемпионство клуба

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что внес больший вклад в развитие клуба за время работы в нем.

«Я порадовался победе «Краснодара» в РПЛ из-за того, что я внeс большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ, но в итоге ушeл из-за конфликта со спортивным отделом.

Я изменил стиль и психологию «Краснодара». Сделал футбол команды более ярким и зрелищным. И тогда же я был на месте, где потом построили арену «Краснодара». Это был пустырь. Галицкий сказал мне, что скоро здесь будет стадион. Тогда я не поверил этому. Как показало время, я ошибся», – сказал Ташуев.