Игрок сборной России – о радости от победы «Краснодара» в РПЛ: «Не люблю «Зенит» просто»

Защитник «Динамо Мх» и сборной России Валентин Пальцев высказался о победе «Краснодара» в РПЛ.
– Ты болел в чемпионской гонке против «Зенита». Рад, что чемпион сменился?
– Да. Просто рад тому, что им стал «Краснодар».
– А почему для тебя это так важно?
– Не люблю «Зенит» просто.
- «Краснодар» занял 1-е место в чемпионате России, набрав 67 очков в 30 матчах. «Зенит» отстал от «быков» на 1 балл и остался 2-м.
- 23-летний Пальцев дебютировал за сборную России в прошлом году и провел за нее 2 матча. Он принимает участие в текущем сборе национальной команды.
Источник: «Спорт-Экспресс»