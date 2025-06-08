Игрок сборной России – о радости от победы «Краснодара» в РПЛ: «Не люблю «Зенит» просто»

Защитник «Динамо Мх» и сборной России Валентин Пальцев высказался о победе «Краснодара» в РПЛ.

– Ты болел в чемпионской гонке против «Зенита». Рад, что чемпион сменился?

– Да. Просто рад тому, что им стал «Краснодар».

– А почему для тебя это так важно?

– Не люблю «Зенит» просто.