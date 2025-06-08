«Челси» согласовал покупку вратаря «Милана»

«Челси» купит у «Милана» вратаря Майка Меньяна за 18 миллионов евро. Английский клуб намерен осуществить сделку не позднее вторника, чтобы успеть заявить голкипера на клубный чемпионат мира.

Изначально «Челси» пытался включить в сделку кого-то из своих вратарей, в частности, Джордже Петровича и Кепу Аррисабалагу. Этот вариант не устроил «Милан». Затем «синие» предлагали 15 миллионов евро, на что «россонери» не согласились. В итоге лондонцам пришлось увеличить предложение по трансферу.