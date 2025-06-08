Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Челси» согласовал покупку вратаря «Милана»

Вчера, 12:24
1

«Челси» купит у «Милана» вратаря Майка Меньяна за 18 миллионов евро. Английский клуб намерен осуществить сделку не позднее вторника, чтобы успеть заявить голкипера на клубный чемпионат мира.

Изначально «Челси» пытался включить в сделку кого-то из своих вратарей, в частности, Джордже Петровича и Кепу Аррисабалагу. Этот вариант не устроил «Милан». Затем «синие» предлагали 15 миллионов евро, на что «россонери» не согласились. В итоге лондонцам пришлось увеличить предложение по трансферу.

  • 29-летний Меньян провел в этом сезоне 53 матча за «россонери», пропустил 59 голов, провел 13 игр на ноль.
  • Его нынешний контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

Еще по теме:
«Челси» отобрал номер у отстраненного Мудрика
«Челси» заплатил 30 миллионов за форварда из вылетевшего «Ипсвича»
«Челси» готов продать основного вратаря и Кепу 2
Источник: La Gazzetta dello Sport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Челси Меньян Майк
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1749379714
Милан на распродажу попал! Вывеску на «Сан-Сиро» SALE не вывесили случаем?
Ответить
Главные новости
Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости
01:45
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
01:23
1
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
00:54
5
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
00:43
14
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
5
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
Вчера, 23:45
2
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
Кьеза готов покинуть «Ливерпуль»
Вчера, 22:58
Два топ-клуба АПЛ заинтересовались Доннаруммой
Вчера, 22:22
«Манчестер Сити» близок к покупке игрока «Милана» за 70 миллионов евро
Вчера, 20:36
«Челси» согласовал покупку вратаря «Милана»
Вчера, 12:24
1
«Зенит» ведет переговоры о продаже игрока в клуб АПЛ
7 июня
3
Гвардиола отказался сравнивать Ямаля с Месси
7 июня
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Постекоглу
7 июня
1
«Тоттенхэм» уволил Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы
6 июня
7
Обладателю Кубка Англии грозит отстранение от еврокубков
6 июня
«Челси» отобрал номер у отстраненного Мудрика
5 июня
Бывший полузащитник «Анжи» ушел из «Фулхэма»
5 июня
1
Фото«Челси» заплатил 30 миллионов за форварда из вылетевшего «Ипсвича»
4 июня
Гвардиола заявил, что не будет тренировать Ямаля
4 июня
5
Фернандеш объяснил отказ от сумасшедшего предложения от «Аль-Хиляля»
4 июня
1
«Челси» готов продать основного вратаря и Кепу
4 июня
2
Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать основного вратаря в «Челси»
4 июня
Мбемо рассчитывает на 5-кратный рост зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
4 июня
2
«Челси» нашел нового вратаря в Серии А
3 июня
Капитан «Манчестер Юнайтед» принял решение по сумасшедшему предложению от «Аль-Хиляля»
3 июня
Фото«МЮ» объявил о покупке форварда за 62 миллиона
1 июня
14
Бывший помощник Клоппа войдет в штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити»
31 мая
Фото«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Байера»
30 мая
1
«Ливерпуль» пытается сбить цену на Вирца
30 мая
2
Холанд потерял статус самого дорогого футболиста мира
30 мая
4
«Ливерпуль» мог заработать в 4 раза больше, если бы отпустил Трента в «Реал» зимой
30 мая
1
«Арсенал» ведет переговоры о трансфере нападающего за 80 миллионов
30 мая
1
«Манчестер Сити» нашел замену для Де Брюйне во Франции
29 мая
«Манчестер Юнайтед» предложит «Наполи» обмен форвардами
29 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 