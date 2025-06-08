Черчесов – о прощальном матче Акинфеева: «Извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что хочет еще раз увидеть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в форме национальной команды.

«Я несколько раз с Игорем разговаривал на этот счет перед чемпионатом Европы [2020], но он все-таки решил закончить карьеру в сборной.

Честно говоря, мне, конечно, хотелось бы еще раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я», – сказал Черчесов.