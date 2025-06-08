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  • Ташуев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов: «Деньги городские есть у команд»

Ташуев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов: «Деньги городские есть у команд»

Сегодня, 09:09
9

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался в поддержку увеличения числа клубов в РПЛ.

«Я не считаю, что из-за финансовых проблем «Химок» надо сокращать количество команд РПЛ до 14. Это же единичный случай. Вот что бывает, когда частный инвестор. И в других странах такое случается – банкротятся команды. Думаю, наоборот, надо расширять нашу лигу до 18 клубов.

Россия – огромная страна, а мы увеличиваем количество кубковых матчей. Но там часто играют вторые составы. А вот 18 команд в чемпионате позволят нормализовать кубковые соревнования.

В Испании, Англии, Италии и других чемпионатах по 20 команд. У нас же всего 16. Нам нужно больше, но никак не меньше. Деньги городские есть у команд», – сказал Ташуев.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Химки Ташуев Сергей
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Комментарии (9)
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1749365529
Вы хочете денег?Их есть у него...
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Plyash
1749365819
В СССР одно время "высшая лига" состояла из 22 клубов .Но это к слову . Мне непонятна фраза Ташуева , уже бывшего тренера - "Деньги городские есть у команд." Эта тема настолько непонятна и деликатна , что я не хочу это обсуждать . Тут можно одинаково как обанкротиться , так и обогатиться . И никто ничего не поймёт . Вспомним нашего Черномырдина , вот одна из его бессмертных фраз , правда , выдернутая из контекста , но сути не меняет - "У нас воруют очень много , причём нигде не убавляется . Такая страна ." Видимо , Ташуев что-то знает , или скорее всего , полный баран . Далее без комментариев .
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boris63
1749366354
Восемнадцать команд было бы хорошо.
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Fibercore
1749370551
Зачем сравнивать нас и другие страны? В Испании, Англии есть футболисты для 20-22 команд, у нас же и на 6 команд не наберётся. Вот когда изменится ситуация с качественными футболистами хотя бы для 16 клубов, тогда и можно расширяться до 18-20-22 клубов. А пока, нужно сократить до 8 клубов и играть в 4 круга! Тогда и договорняков не будет, и гарантированных очков от фармов, и конкуренция повысится.
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Fibercore
1749371090
Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак, Динамо, Локомотив, - стабильны. Рубин, Акрон, Ростов, КС - ротация. Все остальные -на выход, бодаться в ФНЛ. Наберуться сил - повысят ротацию для первых 6 (скорее всего для Локо и Динамо). Вот тогда будет заруба, и чемп станет интересен. Ниодного проходного матча не будет для расслабона, и, волей-не волей, придётся привлекать молодёжь для ротации состава.
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Skull_Boy
1749371121
Оленевод во всем мире все клубы частные кроме России
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FCSpartakM
1749373368
чем больше говорит Ташуев, тем больше понимаешь, что чувак клинический идиот. Команды вообще не должны финансироваться из казны региона, а он хочет увеличения еще таких команд.
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