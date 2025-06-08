Ташуев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов: «Деньги городские есть у команд»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался в поддержку увеличения числа клубов в РПЛ.

«Я не считаю, что из-за финансовых проблем «Химок» надо сокращать количество команд РПЛ до 14. Это же единичный случай. Вот что бывает, когда частный инвестор. И в других странах такое случается – банкротятся команды. Думаю, наоборот, надо расширять нашу лигу до 18 клубов.

Россия – огромная страна, а мы увеличиваем количество кубковых матчей. Но там часто играют вторые составы. А вот 18 команд в чемпионате позволят нормализовать кубковые соревнования.

В Испании, Англии, Италии и других чемпионатах по 20 команд. У нас же всего 16. Нам нужно больше, но никак не меньше. Деньги городские есть у команд», – сказал Ташуев.