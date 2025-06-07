Пономарев грубо высказался о допросе экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на ситуацию с допросом защитника Израиля Эли Дасы.
«Допрашивают? Ужас. Что и говорить, повели себя как самые настоящие сволочи. Но поведение эстонцев уже нисколько не удивляет. Обнаглели совсем, постоянно делают гадости. Эли Даса же – большой молодец! Можно только похвалить его за смелость и объективность», – сказал Пономарев.
- Экс-динамовец прилетел в Таллин на матч отбора ЧМ-2026 против Эстонии.
- Перед игрой его спросили про этичность выступления в РПЛ в период СВО.
- Отвечая на вопрос, Даса поблагодарил Россию и «Динамо» за хорошее отношение к нему.
- В итоге он был допрошен эстонской полицией за комплиментарные слова в адрес РФ.
Источник: «Матч ТВ»