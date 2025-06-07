Пономарев грубо высказался о допросе экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на ситуацию с допросом защитника Израиля Эли Дасы.

«Допрашивают? Ужас. Что и говорить, повели себя как самые настоящие сволочи. Но поведение эстонцев уже нисколько не удивляет. Обнаглели совсем, постоянно делают гадости. Эли Даса же – большой молодец! Можно только похвалить его за смелость и объективность», – сказал Пономарев.