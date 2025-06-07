Глебов прокомментировал результативную ошибку Сафонова с Нигерией

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об ошибке Матвея Сафонова. Вратарь «ПСЖ» результативно ошибся в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

– Как охарактеризуете эту ошибку, которая привела к пропущенному голу?

– На Мотю побежал левый нападающий – и остановился. Не знаю, поторопился или нет Мотя с пасом, надо посмотреть еще раз момент.

– Это самый сильный соперник из тех, с кем играла сборная за время серии товарищеских игр?

– Возможно, Иран, Сербия и Камерун сильнее чуть-чуть. Но в целом плюс-минус это тот же уровень, что и Нигерия. Достаточно высокий уровень как в плане техники, так и физики.